新春同遊台中FOCASA幾米馬戲樂園

台中市政府文化局表示，今年春節，「2026台中FOCASA幾米馬戲樂園」將在農曆大年初三（2/19）登場，活動從2月19日至21日及二二八連假2月27日至3月1日，連續兩個週末，每日15點至21點，文心森林公園免費入園、天天精彩！

樂園以幾米獨特的圖像語言與敘事風格為核心，首度結合當代馬戲藝術，將繪本中充滿情感與想像的世界，轉化為可感、可行、可互動的體驗，透過馬戲樂園的空間布置與氣氛營造，讓故事不再只是被閱讀，而是被「經歷」。這份存在於書頁間的感動，將在文心森林公園具象化為一座美妙的奇幻樂園。（見圖）

文化局說明，此次樂園由知名藝術導演林懷民親自指導策劃，以其深厚的舞台藝術經驗與空間美學，從整體概念、場域動線到觀眾體驗等，進行全方位規劃，為馬戲注入敘事層次與情感深度，打造一座兼具藝術性與娛樂性的城市節慶樂園，每日活動包含馬戲帳篷演出、快閃馬戲演出、高蹺人快閃等13場豐富表演，還有適合親子同樂的馬戲冒險體驗區及幾米意象裝置，讓民眾在文心森林公園沉浸感受馬戲所帶來驚奇。