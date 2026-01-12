新春告別鬆垮阿姨感 複合式埋線拉提找回精緻少女輪廓

臉部鬆垮不只是肌膚問題，更與結構支撐有關。曾文杰醫師指出，療程設計前的專業評估，是打造自然年輕輪廓的關鍵。





年節將至，許多人開始進行「歲末臉部管理」，希望透過如埋線拉提、電音波等非手術療程，以更清爽、年輕的狀態迎接新年。然而，對不少熟齡女性而言，最難掩飾的並非皺紋，而是下半臉線條鬆垮、輪廓不夠俐落所帶來的「阿姨感」，即使勤於保養，仍容易顯得疲態。

單一療程不夠力，複合式臉部管理成趨勢

近年臉部醫美趨勢逐漸轉向強調整體輪廓協調與自然立體感的「複合式療程」。醫美醫師曾文杰指出，現今患者更在意的是臉部線條是否和諧，而非只改善單一部位。其中，以埋線拉提結合電音波療程的搭配方式，因能同時兼顧支撐力與緊實度，成為不少熟齡族群關注的臉部管理選項。

醫師解析：支撐力失衡才是顯老關鍵

根據曾文杰醫師臨床觀察，所謂的老態感，往往源自臉部結構支撐與肌膚緊實度之間的失衡。當支撐力減弱、輪廓線條不再清晰，即使膚況尚可，視覺上仍容易顯得疲憊透過複合式療程，可針對不同層次進行調整，但仍須由專業醫師評估，量身設計合適的治療方式。

自律生活也難逃「阿姨感」？她靠複合治療重塑下半臉線

Sandra是一位自律的職場女性，長期規律運動、飲食健康，但近期卻發現自己雖然身體線條維持得相當不錯，臉部輪廓卻略顯鬆弛且有疲態感。

廣告 廣告

Sandra 療程前臉部狀態紀錄。整體膚況良好，但下半臉輪廓清晰度不足，容易產生疲態印象。

在接受曾文杰醫師團隊完整評估後，選擇以複合式療程作為年節前的臉部管理重點。先透過埋線拉提重整輪廓支撐結構，再以電音波改善肌膚鬆弛與緊實度。完成療程後，她的下半臉線條更俐落，氣色與精神感顯著提升，整體輪廓更顯精緻自然，成功擺脫「阿姨感」。

透過埋線拉提結合電音波療程，協助提升支撐力與緊實度，使臉部輪廓呈現自然不僵硬的年輕感。

選擇拉提療程前，務必掌握三大關鍵

針對想透過醫美療程改善臉部鬆垮或老態問題的人，曾文杰醫師提醒應掌握三大重點。首先，一定要由專業醫師進行完整評估，以準確掌握臉部結構狀況與設計適合的療程組合。其次，需清楚了解各項療程的原理與效果，建立合理期待，避免受限於誇大資訊。最後，切勿一味追求快速見效或單一療程，否則可能導致比例失衡、表情僵硬等問題。



更多新聞推薦

● 民進黨擬徵召温世政參選投縣長 許淑華：期待是場君子之爭