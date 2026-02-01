新春嗑鍋免費拿999純金 吃到飽0元加碼送餐券

「12mini 快煮小火鍋」即日起至3月31日推出季節限定的開運黃金雙鍋-金湯酸菜魚鍋和黃金南瓜起司鍋。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

氣溫下降有感，火鍋依舊是餐桌上的熱門選項，業者搶攻新年商機，陸續端出新品湯底與抽獎好康推動來客數。王品集團旗下「12mini快煮小火鍋」新推季節限定湯底，嘗鮮有機會獲刮刮卡，將999純金黃金豆帶回家；三澧集團旗下MO-MO PARADISE則以清爽湯底迎接冬末春初，限時用餐享10人同行1人免費再送1000元餐飲禮券。

12mini快煮小火鍋新推出季節限定的開運黃金雙鍋，包括金湯酸菜魚鍋和黃金南瓜起司鍋，前者以獨家金酸湯底加上客家酸菜與辣椒，口味酸辣鮮香；後者將南瓜的自然甜味結合起司的鹹香，口感層次濃郁厚實，適合偏好不辣湯底的消費者，新鍋199元，即日起銷售至3月31日。2月13日前凡內用／外帶黃金雙鍋任一鍋，就送限量刮刮卡1張，最大獎為價值千元的999純金黃金豆1顆，共24名，或獲得免費招待鍋物、主食與火鍋料，贈品總價值超過300萬。

MO-MO PARADISE春季推出季節限定湯底「日本柚子塩味火鍋」。（三澧集團提供／朱世凱台北傳真）

MO-MO PARADISE春季推出季節限定湯底「日本柚子塩味火鍋」，2月2日登場，每位加40元就能品嘗，日籍主廚嚴選擁有「日本第一香柚」美譽的德島「木頭柚子」，秋收冬釀熟成的柚子醬搭配鹽、雞骨熬煮鹽味湯底，呈現帶著透明淺金色的柚子塩味雞高湯，最後輕點少許檸檬青辣椒提味，湯頭帶著柚子檸檬的酸香與小辣的口感，不僅去膩開胃，更襯托出食材的原味。另外，2月13日前推出平日限定的年終團聚活動，10人同行享1人免費再送1000元餐飲禮券。

