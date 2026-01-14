新春嗑鍋送999純金 壽喜燒吃到飽免費招待

京站小碧潭推薦小福利麻辣鍋，標榜麻辣鍋搭Buffet無限享用，平日只要698元起。（京站提供／朱世凱台北傳真）

春節即將到來，看準正值尾牙春酒旺季，不少民眾也在此時安排聚餐犒賞過去一年辛勞，各大餐飲推出各式豐富好康把握商機，除了用餐享折扣外，還有機會抽999純金黃金豆、餐點兌換券等，為用餐提供更多樂趣。

京站小碧潭集結多家人氣餐廳，提供適合多人共享的豐盛選擇，包括MO MO PARADISE於1月15日至2月13日，推出10人同行1人免費再贈1000元餐飲禮券，限平日午／晚餐；小福利麻辣鍋698元起就能享受好料；Woosa洋食鬆餅屋的多人套餐推薦價2642元；snail蝸牛義大利餐廳的多人套餐推薦價3580元。此外，京站小碧潭1月15日至2月14日，儲值金單筆消費滿1299元，就有機會抽中「儲值金888元」，業者更以環保紙藝打造「戈之春駿馬」作為新年象徵，1月15日至3月4日，上傳騎乘「戈之春駿馬」的照片至京站小碧潭粉絲專頁指定留言處，即有機會抽中「紙」感好禮乙份，親子族群也可一同參與「小騎士尋寶地圖」活動，至指定地點蒐集寶藏碎片並集章，集滿4個章即可兌換寶藏乙份。

「12mini 快煮小火鍋」即日起至3月31日推季節限定的開運黃金雙鍋-金湯酸菜魚鍋和黃金南瓜起司鍋。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

火鍋品牌「12mini快煮小火鍋」新推出季節限定的「開運黃金雙鍋－金湯酸菜魚鍋」和「黃金南瓜起司鍋」，前者以獨家金酸湯底加上客家酸菜與辣椒，口味酸辣鮮香；後者將南瓜的自然甜味結合起司的鹹香，口感層次濃郁厚實，適合偏好不辣湯底的消費者，新鍋199元，即日起銷售至3月31日。吃黃金雙鍋還有機會抽中黃金，1月15日至2月13日凡內用／外帶黃金雙鍋任一鍋，即贈限量刮刮卡1張，點最大獎為價值千元的999純金黃金豆1顆，共24名，或獲得免費招待鍋物、主食與火鍋料，贈品總價值超過300萬。

「品田牧場」近期一口氣推出多道定食與鍋物，包含外酥內嫩、蔥香迷人的「蔥鹽香烤雞腿排定食」、薑香四溢的「薑汁牛肉燒定食」和湯頭濃郁、鮭魚軟嫩鮮美的「北海道鮭魚石狩鍋」等新品，2月2日前到店於紅＋綠區各挑一份，主餐現折50元。1月15日至2月28日單筆消費滿600元再贈馬上開運抽抽卡，有機會免費獲得「松露蕈菇照燒雞腿排定食」、「炙燒明太子魷魚」等兌換券。

