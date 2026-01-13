新春大保養！醫師提醒 3 個關鍵：別讓「無效努力」耽誤了你的好狀態

來到新春，這是一個充滿歡聚的季節。許多人會開始規劃「年度保養」，希望在重要場合展現自信。然而，面對琳瑯滿目的資訊，你是否也曾陷入「明明很努力做功課、保養，效果卻不如預期」的焦慮？

「真正的美學規劃，是看見您的獨特，而不只是單一部位的改變。」新竹沐煦診所的楊維真醫師分享，許多人保養時會忽略了整體的協調性。她提醒，在規劃年度保養時，應先掌握以下 3 個關鍵：

關鍵一：跳脫「單點填補」的迷思

許多人一看到細紋或凹陷，就急著想用填充物（如玻尿酸、膠原蛋白等）把它們填平。

廣告 廣告

楊維真醫師補充說明：「我們的團隊非常重視全面評估。例如，我們會避免將填充物過度集中在單一區域，而是去評估周圍是否有其他支撐點需要協同規劃。有時侯，問題的根源並非『凹陷』，而是來自『鬆弛』。」

透過細膩的多點佈局，才能達到整體的和諧與自然輪廓，而非創造不適合的堆積感。

由專業醫師一對一進行評估。圖由 沐煦診所 提供

關鍵二：保養是一條「持續的道路」，而非「一次性奇蹟」

「保養是一條持續的道路。」楊維真醫師提醒，許多人可能忽略了日常作息、防曬習慣與壓力對肌膚狀態的累積影響。

與其在年末才進行「補償性」的強力治療，不如將其視為一個「重新檢視」的好時機，與醫師共同規劃一份適合自己的年度保養藍圖，並將其融入規律的生活中，才能走得更從容、有自信。

新竹 沐煦診所提供舒適且專業的醫療環境。圖由 沐煦診所 提供

關鍵三：認識「肌底結構」，選擇適合的工具

在了解自己的需求後，下一步就是「選擇工具」。如果評估後發現，肌膚的主要問題來自膠原蛋白流失、彈性疲乏造成的鬆弛，那麼「能量型設備」就是值得考慮的選項。

以新一代的超玩美電波 Oligio X 為例，它正是沐煦診所在深思熟慮後，為新竹朋友引進的美學新選項。

這台儀器已獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA等多重國際認證，其研發背景使其在設計上貼近亞洲人的肌膚考量。Oligio X 的雙模式設計 (G模式與X模式)，能讓醫師在面對不同區域與狀況時，有靈活、細膩的佈局；而其內建的即時皮膚溫度偵測系統，則賦予醫師在操作中高的掌控度。

沐煦診所強調：「儀器終究是工具，醫師的專業判斷才是靈魂。」

沐煦診所希望成為那個用心傾聽你內心聲音的空間。 無論你對肌膚有什麼疑問與擔憂，都歡迎來這裡，我們將以專業知識與細心態度，提供肌膚評估諮詢資訊。

📍 診所資訊

FB 粉專： https://www.facebook.com/profile.php?id=61579591471283

LINE OA： lin.ee/ZYmccki

預約諮詢： 03 666 7617

診所地址： 新竹市東區埔頂二路56號

【重要提醒】 本文旨在提供相關資訊，並非療程推薦。任何醫療行為均有其介紹、禁忌症與注意事項，請務必親自與專業醫師進行面對面諮詢，並由醫師依個人狀況做出診斷與建議。

以上訊息由 沐煦診所 提供