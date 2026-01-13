新春大方送！白安寵粉送親筆手寫創意春聯

記者林政平報導／白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會自2025年11月從台中出發，陸續走過北京、上海、成都、武漢等城市，2026年開年之際，上週末一連在深圳、廣州開唱，與歌迷一同迎接嶄新的一年。白安先向全場送上新年祝福：「新年快樂！不知道你們2025年過得怎麼樣，但2026年剛開始，希望一起在新的一年裡創造更多美好的回憶。」溫暖話語瞬間拉近與歌迷的距離。

為迎接新年，白安特別準備近30張親筆揮毫的手寫春聯送給歌迷，除了「春」、「福」等傳統字樣外，更發揮創意寫下「心情八」、「好野」、「嘿嘿」、「馬利」等趣味題字，希望透過輕鬆幽默的春聯，替大家帶來好心情。當天第一張春聯送給最早到場的歌迷，題字為「星期八」，白安語帶著福地說：「星期八就像多出來的放假一天，鼓勵你過年一定要好好休息！」

而白安也分享，與他一同製作《星期八》專輯、並隨行巡演的好夥伴陳信伯，竟在演出前五天因意外摔斷左邊鎖骨、緊急動刀。白安透露，自己知道陳信伯是個非常負責任的人，開完刀當下就立刻告訴她「我沒事」，只是演出時左手舉不太起來，白安隨即調皮要全場觀眾一起高舉左手，笑虧陳信伯：「你有沒有覺得很討厭！」逗得全場大笑；隨後也不忘暖心送上祝福：「祝你早日康復！」並特別送上一張寫著「康」字的手寫春聯，祝福這位好夥伴早日恢復健康。

白安以音樂陪伴歌迷迎接2026年，也讓《路邊野餐》巡迴演唱會在新年的第一站，就留下滿滿回憶。白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會將於1月25日台北Zepp New Taipei、3月7日高雄後台 Backstage Live開唱；而台北場恰巧是巡演的第八場，白安也特別與演唱會導演、音樂夥伴等工作團隊們密集討論演唱會內容，預告將帶來更升級、更沈浸式的「星期八」體驗，期待帶給歌迷們更多新的驚喜。

