新春就業旺季啟動 桃園北中南同步徵才搶人才

桃園推動新春就業服務 企業齊聚釋出大量職缺。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】迎接115年新春求職旺季，桃園市就業職訓服務處延續「職涯攜手 一鹿相伴」主題，於1月推出五場大型及中型徵才活動，範圍涵蓋桃園、中壢、蘆竹與楊梅，北、中、南區同步推動就業服務，協助市民掌握年後轉職與再就業的黃金時機。

此次徵才集結多家知名企業，包括鴻海、台達電、欣興電子、京元電子、統一企業、聯華食品、義美、全聯、王品、漢來美食、爭鮮、麥當勞、微笑單車、統一速達等，產業類型從電子科技、製造業、食品民生、餐飲零售，到物流運輸、保全及長照服務皆有，整體釋出超過4,000個工作機會。

本月職缺種類多元，涵蓋工程師、設備與製程技術人員、產線作業員、生管品管、行政內勤、門市服務、物流倉儲、保全安控、照服員與儲備幹部等，適合青年、新鮮人、中高齡求職者及想就近就業的市民，可現場直接洽談媒合。

部分薪資具市場競爭力，如科技與製造業工程師月薪最高達7萬5,000元，系統廚櫃安裝技師更上看10萬元；食品製造與工程類職缺亦提供約8萬元月薪，物流、工程及保全相關工作則落在5至近6萬元區間，兼具穩定與薪資成長空間。

五場徵才活動資訊如下： 1. 1月9日（五）樂齡亮點場／桃園區陽明公園市民活動中心：30家廠商，提供1,200職缺。 2. 1月14日（三）中壢就業中心：21家廠商，880個職缺。 3. 1月16日（五）北區聯合徵才／陽明公園市民活動中心：24家廠商，1,000個職缺。 4. 1月16日（五）蘆竹區大新市民活動中心：15家廠商，540個職缺。 5. 1月22日（四）南區聯合徵才／楊梅區四維社福館：21家廠商，600個職缺。

為協助求職者順利就業，就職處將於會場提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等方案諮詢，若經就業服務據點推介成功就業，求職者最高可領取3萬元獎勵。

民眾可洽桃園就業中心（03-3333005）、中壢就業中心（03-4681106），或至https://jobmap.tycg.gov.tw查詢更多徵才資訊。(圖/就職處提供)