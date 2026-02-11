新春後邀五院院長茶敘 總統：以和為貴化分歧為團結

（中央社記者溫貴香、游凱翔、吳書緯台北11日電）總統賴清德新春後將邀集五院院長茶敘，外界關注如何化解立法院僵局。賴總統表示，茶敘重在以和為貴、彼此存好心說好話，盼在良好氛圍下「化誤解為理解、化分歧為團結」，並呼籲在野黨應讓行政院版國防特別條例順利付委審查，既符憲政分工，也確保建軍需求的專業規劃，透過理性監督與修正，推動國家穩健前行。

總統府上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，由賴總統說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向，除副總統蕭美琴陪同出席外，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將、空軍司令鄭榮豐上將也到場。

被問到總統在新春後，將邀請五院院長茶敘，會當面跟立法院長韓國瑜溝通國防預算及總預算嗎， 如何改善朝野僵局，有什麼做法。

總統表示，春節將邀請五院院長到總統府茶敘。因為上次邀請立法院長韓國瑜的時候，韓國瑜多所為難也希望能夠得到各黨的授權，所以，大概也不會特別強調什麼樣的任務，見面三分情，過年期間大家彼此存好心說好話，為國家多做一些好事情。

總統說，韓國瑜已經對外講要用一個「化」字，所謂大事化小小事化無，還要逢凶化吉，這個基礎上也不錯，也許我們在茶會之後能不能達到「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，大家一起努力。先不談談話內容跟話題是什麼，就是聊天、茶敘，能談到什麼程度就自然發展，相信大家都有為國家的心。

民眾黨日前提出新台幣4000億元版本的軍購特別條例，傳出國民黨也在研擬8000億元的版本，請問總統怎麼看，是否呼籲各政黨在年後可以連行政院版本一起審議。

總統表示，在野黨4000億特別條例已經付委，據媒體報導，還沒有得到國民黨的證實，也要提自己的版本。

總統呼籲在野黨一定要讓行政院所提出的版本能夠順利付委審查，有兩個原因，第一，符合憲政要求，根據憲法，行政權屬於政府，監督權屬於立法院，所以一定要有行政院版本，才能夠符合憲法要求。

第2，國防特別條例是非常專業的事情。總統說，如果沒有行政院版本，就缺少國防部專業規劃出來符合建軍需求購買的各項武器，這對建軍是相當不利的，所以，他還是要苦口婆心的呼籲，行政院版本一定要如期付委、如其審查，在野黨就發揮監督專業，可以提修正動議，這樣對國家來講才是最好的。

總統表示，這屆立法委員有許多是出身地方議會，但地方議會運作方式跟中央、立法院、行政院的運作是不一樣的。他當過地方首長，地方工作事項層次，與國家最高民意殿堂立法院、行政院、考試院、監察院、司法院等運作是完全不同，總統府及五院運作必須要遵守憲政架構。

總統呼籲在野黨在立法院行使立委職權的時候，一定要了解跟地方議會運作方式是不一樣的，必須要遵守憲政運作，這樣政策才能夠順利推動。（編輯：蘇志宗）1150211