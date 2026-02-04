新春必選時尚單品清單！adidas Originals、New Balance、PORTER INTERNATIONAL一次穿上開運好兆頭

（圖／品牌提供）

農曆新年不只是團圓與祝福，更是一年風格與運勢的重新啟動。從腳下開始換新、把好運揹在身上，到日常穿搭注入節慶象徵，2026新春，時尚品牌們不約而同把「開運」化為可以穿、可以用、也值得收藏的設計語言。以下精選三大新春必選時尚單品，讓你從過年一路走到新一年，都自帶好兆頭。

1.穿上NB好事成雙！New Balance《NB好事轉運站》把新年好運走出來

如果說新春穿搭是一種迎接新年的儀式，那New Balance選擇用「走出去」的方式，把好運一步步踏實走來。《NB好事轉運站》不只是一場期間限定活動，更是一種將穿搭、互動與節慶氛圍整合的生活提案。

（圖／品牌提供）

活動空間以磚紅色為主調，營造溫暖而具節慶感的場域，結合好運上上籤、扭蛋機與拉霸機等互動關卡，讓消費者在參與過程中自然感受到新年轉換能量的氛圍。New Balance同時將焦點拉回「好事成雙」的穿搭概念，邀請柯震東與李多慧演繹兩種截然不同卻同樣耐看的新年風格。

（圖／品牌提供）

2010鞋款代表New Balance對千禧復古美學的詮釋，保留美製鞋款經典線條，搭載ABZORB中底，提供穩定且舒適的穿著感受。鞋面透過短麂皮、合成皮革與網布的異材質堆疊，呈現內斂卻耐看的層次細節，新春限定推出曜石黑、野境綠、曠原棕等配色，特別適合搭配冬季大衣、羊毛外套，展現成熟又不失潮流感的都會造型。 ​

New Balance 2010新春限定配色。（圖／品牌提供）

204L則以70年代跑鞋為靈感，修長鞋型搭配薄底設計，視覺上更顯俐落輕盈，成為近期時尚圈高度討論的鞋款。本次推出質感黑、雪霧灰、可可棕、甜美粉、溫潤白、大地棕等六款新色，全麂皮材質讓整體質感再升級，無論搭配牛仔褲、長裙或運動套裝，都能輕鬆切換不同風格，成為新春假期與日常穿搭的高實穿選擇。

New Balance 204L薄底鞋款多色新登場。（圖／品牌提供）

2.新春第一「吉」！adidas Originals ORI吉NALS天燈系列，把祝福穿上身

農曆新年象徵新的開始，而對台灣人而言，「放天燈」更是一種極具情感重量的年節儀式。adidas Originals此次以城市限定形式推出「ORI吉NALS天燈系列」，正是將這份集體記憶轉化為可日常穿著的潮流符碼，讓祝福不再只存在於節日當下，而是陪伴整個新年度。 ​

adidas Originals ORI吉NALS天燈系列。（圖／品牌提供）

系列核心鞋款HANDBALL SPEZIAL，延續adidas Originals經典復古輪廓，整體線條俐落耐看，米灰鞋身搭配焦糖色橡膠大底，營造溫潤不張揚的視覺感受。細節上，酒紅色三線設計為鞋款注入新春氣息，後跟與鞋墊印上天燈與TAIPEI字樣，低調地標記城市限定身份。最吸睛的是金色天燈造型鞋帶扣飾，讓鞋款在步伐間自然閃現象徵好運的細節巧思。更具收藏意義的是鞋內隱藏的「摺紙小天燈」設計，消費者可依說明親手組裝、上色，寫下新年心願後作為吊飾使用，掛在包款或褲頭，將傳統祈願儀式轉化為專屬個人風格配件，讓設計不只是觀看，而是參與其中。

adidas Originals ORI吉NALS天燈系列HANDBALL SPEZIAL / 3,890元。（圖／品牌提供）

服飾與配件部分同樣延續天燈主題。ORI吉NALS天燈T-shirt以寬鬆版型呈現街頭輪廓，胸前三葉草Logo採毛巾布材質搭配金色細節，觸感與視覺層次兼具；天燈圖樣自正面延伸至背面，彷彿祝福隨行、一路升空。托特包則以米色帆布結合網狀細節，簡約中保留設計感，成為過年走春、日常外出的實用單品。

adidas Originals ORI吉NALS天燈系列T-shirt / 1,690元、ORI吉NALS天燈系列托特包/ 1,690元。（圖／品牌提供）

3.從包袋到收藏一次到位！PORTER INTERNATIONAL新春福袋與紅包袋限量登場

過年換包，象徵為生活重新整理節奏。PORTER INTERNATIONAL2026新春以「回歸初心」為主軸，推出限量新春福袋與紅包袋，透過經典走路人LOGO與實用設計，傳遞品牌一貫的可靠機能與生活美學。 ​

（圖／品牌提供）

新春福袋以牛皮原色為基底，推出橘紅與藍色兩款配色，搭配品牌專屬鎖頭設計，視覺簡潔卻具辨識度。福袋本身即具備良好耐用度，可重複作為日常購物袋或通勤使用，兼顧環保與實用。2026新春福袋售價3,299元，內含價值約8,500元至11,000元的品牌精選包款與配件，讓消費者以相對親切的門檻，一次補齊新年度包袋清單。

PORTER INTERNATIONAL 2026新春福袋 / 3,299元。（圖／品牌提供）

紅包袋則跳脫一次性使用思維，選用牛皮紙材質，搭配凹燙LOGO細節，推出紅色印刷款與牛皮原色款，讓祝福本身成為值得收藏的設計小物。春節期間，品牌同步推出滿額贈活動，呼應近年Bag Charm風潮，Q版走路人盲盒鑰匙圈以隨機四色登場，增添開盒驚喜感；機能束口後背包則以花紋尼龍布與雙層結構設計，兼顧收納與耐用度，成為過年出遊與日常通勤的實用配件。

推出PORTER INTERNATIONAL 新春紅包袋（圖／品牌提供）

除了推出PORTER INTERNATIONAL 新春紅包袋，還有Q版盲盒鑰匙圈與機能束口後背包。（圖／品牌提供）





