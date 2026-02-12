新春情人節發紅包！iPhone 17 Pro現折近3千 三星S25 Ultra狂降近1.5萬
記者李鴻典／台北報導
2026丙午馬年即將來臨，恰逢春節連假的第一天就是西洋情人節，許多民眾都計畫趁著領到年終獎金或紅包時，為自己或另一半換新機，開啟新氣象。傑昇通信看準這波春節與情人節雙重商機，特別從2月12日至2月22日連續11天，舉辦「新春馬上升級」促銷活動，直降近3千元的iPhone 17 Pro Max、三星Galaxy A56下殺56折，還有免萬元手機、平板等多款指定機型。
想在情人節送上一份「重量級」大禮的果粉，最期待的莫過於iPhone的降價優惠。在「新春馬上升級」活動中，傑昇通信針對最新一代的旗艦機型，祭出相當具吸引力的折扣，像是iPhone 17 Pro（256GB），原價39,900元，活動期間直接下殺至37,290元，現省2,610元；若追求極致大螢幕與頂級攝影體驗，iPhone 17 Pro Max（256GB）門市空機價41,990元，換算下來約94折。
近期呼聲最高的三星，日前釋出將在26日喜迎Galaxy S26系列新機，即將進入庫存去化階段的全台熱銷旗艦Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB），傑昇通信在春節促銷期間豪氣降價14,910元，讓消費者能以32,990元的甜蜜價格入手；追求CP值至上的民眾，中階霸主Galaxy A56（8GB/256GB）的降幅更令人驚豔，特價後僅需9,590元，換算下來直接打56折。此外，三星用戶於2月底前購機，還能參加原廠登錄抽Samsung Wallet悠遊卡加值金，回饋高達NT$8,888。
OPPO與HTC的折扣力度同樣不手軟，預算有限的學生族群或長輩換機，首選高顏值的OPPO A5（4GB/128GB），指定晨霧白，傑昇通信給出震撼價，活動期間直接給出51折超殺優惠，3,590元就能輕鬆帶走；HTC質感旗艦U24 Pro（12GB/256GB）門市現折9,000元，用原價的53折就能買到。
對預算精打細算的小資族，特別推薦五千有找的超值神機三星Galaxy A17（6GB/128GB），活動期間只要4,990元，是千元價位帶中極具競爭力的機型。在準備前往門市購機前，傑昇通信也提醒，留意春節門市營業時間異動，為了讓門市同仁也能返鄉團圓，全台門市將於除夕（2/16）至初二（2/18）休息三天，並於年初三（2/19）全門市恢復正常營業，建議想趕在連假前拿新機的朋友，務必把握年前的購機黃金期。
西洋情人節浪漫來襲，春節連假接續登場！燦坤3C家電為讓大家在這雙重節慶中買得有感，特別推出「最想留住的幸福」檔期優惠活動，陪會員共度甜蜜、熱鬧的美好時刻。即日起至3月4日推出多項會員獨家專屬回饋，包含全館單筆消費滿16,888元，即可參加抽獎，就有機會把馬年金幣(抽乙名)帶回家(金價將隨國際市場價格浮動)；全館單筆消費滿1,688元，還可參加百名紅包抽獎，滿額最高可抽中6,888燦坤K幣(以上活動不適用於購買燦坤提貨券/Apple/小米/Switch2主機/Rokid智慧眼鏡等商品之消費金額)。活動期間，燦坤更獨家發送給每位燦坤實體有效會員(須綁定燦坤「TK3C」APP) 享有六種面額的「幸福有你APP券」，面額從398至998元(各面額最多3張)，只要購買指定品牌商品即可使用。
此外，為解決年前家電換購高峰期的長年痛點「買得到、裝不到」或是「下單後仍需苦等安裝師傅」的困擾，燦坤 3C 家電傲視業界，即日起至2月28日( 春節期間2/14-2/22不適用)推出「換新家電不該等，燦坤四大家電(空調/冰箱/洗衣機/電視)享今天買，明天裝」的超便捷服務，限定都會區熱門機型，每日限量供應。
看準春節團聚與社群互動高峰，台灣大哥大旗下AI分身應用MyMoji於年節期間推出「接金幣」限定玩法，活動採參與人數累積加碼機制，隨著參與規模擴大，獎項內容同步升級，從 Samsung Galaxy Buds3、Apple Watch SE 3(GPS) 到壓軸 Apple iPad(A16)128GB，讓玩家「人越多、獎越好」，透過遊戲互動放大年節參與熱度。
MyMoji持續強化個人化建模體驗，用戶自拍一張即可生成AI數位分身，並可依喜好設定分身性別、身形，依喜好調整臉型與身材比例，打造更貼近個人特色的角色風格。迎接農曆新年，MyMoji新增6款旗袍服裝選擇，讓用戶一鍵換上更有年味的造型，無論是加入「接金幣小遊戲」體驗開運挑戰，或延伸用於貼圖創作與AR擴增實境互動，都能讓新春氛圍更具儀式感。同步推出春節貼圖新內容，包含4張春節貼圖可自由搭配其他貼圖使用，為日常對話增添喜氣與祝福；此外，「馬年主題貼圖系列I」共8張，即日起至2月14日限時免費下載 (原價100元)，讓用戶輕鬆把拜年、開運與賀喜心情貼進每一句訊息裡。
MyMoji也以「接金幣小遊戲」情節延伸打造新春AI換臉影片，推出4款帶有節慶氛圍的奇幻冒險短片，用戶自拍一張即可快速生成個人化影像作品。其中「財運滾滾來」以噴出滿滿金幣開運畫面，象徵新年財運旺、好事接連來；「作伙來探大吉」(一起賺大錢)熱鬧氛圍邀請親友迎春討彩頭；「年菜甲乎長，錢財探乎爽」(年菜吃得多又久、錢財賺得多又順)帶出新年吃得開心、荷包也更滿的喜氣；「炮仔響抹停，好運連抹停」(鞭炮響不停、好運連不停)讓用戶把新春祝福用影片一次喊出來。即日起至3月31日，用戶可免費製作下載每款為5秒mp4短片，無論收藏或分享都能讓年味更有畫面、更有記憶點。
