新春投資不打烊 元大銀行推海外債24小時線上服務

〔記者張慧雯／台北報導〕市場普遍預期，聯準會2026年仍有1至2碼降息空間，美國降息循環可望持續，元大銀行宣布自今年1月正式推出「海外債24小時線上服務」，突破以往僅能於營業時間內委託的限制，提供全天候線上委託機制，讓投資人即時掌握利率變動帶來的投資契機。

元大銀行指出，在利率下行環境中，海外債券的價格表現與收益吸引力備受關注，透過24小時線上服務，讓投資人不受時區與時間限制，彈性布局海外固定收益市場，強化資產配置效率；此次推出的服務，投資人可依自身需求設定「限價」進行交易，委託日期可選擇當日單、預約單或長效單，長效單最長可指定7個營業日，不受時間與地點限制，隨時隨地掌握投資契機，有助於在市場波動期間提前布局，大幅提升理財便利性。

元大銀行也說，為滿足不同族群投資人的多元需求，精選逾百檔海外債，涵蓋多種信評與天期的海外債券標的，且自2024年即推出精選熱門投資等級債，推出最低僅需2000美元即可申購的小面額債券，提供年輕與小資族群以較低門檻，可透過海外債逐步累積財富；對於壯年族群，可選擇信評佳、天期較長的投資標的，協助客戶因應未來教育、退休等固定支出規劃；在動盪的市場環境下，客戶透過中短天期的海外債配置，有助於在控管風險的同時，爭取相對穩健的收益表現。

