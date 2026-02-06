新春拜年、賞櫻、戶外出遊必備！網友最愛買Top7！STANLEY吸管杯、Nike粉嫩阿甘鞋…小CK人氣包款CP值破表| 揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

新春農曆年節正是與親友適合出遊的時刻，無論是拜年、賞櫻或是迎接即將到來的228連假，除了要提早規劃行程，也要搶先把行頭準備好～出遊必備的休閒包款、舒適好走的話題運動鞋，以及環保時尚隨行杯等，想要買好卻不想買貴， 「揪愛Mei」幫你選好網友最愛買的這幾款，讓你時髦出遊！

（圖片來源：CHARLES & KEITH、Nike、FARFETCH、Pinkoi）

春遊必備戶外話題單品TOP1： Nike Cortez阿甘鞋

相信大家鞋櫃裡都要有的鞋款絕對少不了Nike阿甘鞋吧，從田徑巨星演變成時尚風潮，優雅復古窄形鞋頭，柔綿中底與鋸齒細節，誰穿誰時髦～「揪愛Mei」推這款粉嫩色、結合滑順皮革和百搭配色，演繹復古氣息，出遊穿回頭率破表，通通給我買起來！

Nike Cortez阿甘鞋，部分款式優惠8折起，NT$2,480起（原價NT$3,100起）。（圖片來源：Nike）

春遊必備戶外話題單品TOP2：Salomon XT-6運動鞋

近年來異軍突起的爆紅品牌Salomon一定榜上有名，來自法國的戶外休閒品牌，現在更是無數球鞋玩家、穿搭kol的首選。「揪愛Mei」激推這款兼具設計和實用性能XT-6運動鞋、更被封為「被越野跑耽誤的穿搭鞋」，除了可以穿去戶外休閒外，日常穿搭也完美駕馭，不收不行吧！

Salomon XT-6運動鞋，NT$7,347。（圖片來源：FARFETCH）

春遊必備戶外話題單品TOP3：HOKA Clifton One9 運動鞋

除了爆紅Salomon外，HOKA也是成長飛快的高機能鞋類品牌之一，「揪愛Mei」偷偷說HOKA鞋底真的超Q彈、實在有夠好穿，穿過都回不去啦～這款Clifton One9 運動鞋，質感又百搭，有機能又有顏值代表，穿上出遊旅行不要太美啦！

HOKA Clifton One9 運動鞋，NT$ 4,717。（圖片來源：FARFETCH）

春遊必備戶外話題單品TOP4：CHARLES & KEITH Ciara 流浪包

春暖花開，當然少不了一咖吸睛包款來點綴，這款小CK的新上市流浪包，有奶油色、黑色、丹寧藍，自然又簡單的設計實在超吸睛。「揪愛Mei」Ciara流浪包以紋路材質搭配柔軟抓皺輪廓，鍊條背帶結合金屬吊飾彰顯精緻工藝，磁釦開合確保收納安全，適合日常通勤與週末外出，展現從容優雅的都會節奏，而且價格不到3千入手有夠大心。

CHARLES & KEITH Ciara流浪包，NT$ 2,790。（圖片來源：CHARLES & KEITH）

春遊必備戶外話題單品TOP5：CHARLES & KEITH Errya尼龍斜背包

戶外休閒不能少的輕盈尼龍包款，小CK也有！這顆Errya包的大方格設計時髦簡約，視覺清爽的同時也多了分沉穩。而且只要2千初買到、「揪愛Mei」推爆，加上適中尺寸最適合小隻女孩了，還有可調節式背帶，一揹上便利又知性，可塩可甜！

Errya 輕量尼龍斜背包，NT$ 2,390。（圖片來源：CHARLES & KEITH）

春遊必備戶外話題單品TOP6：STANLEY 冒險系列 吸管隨手杯

春天必做的盛事，就是與親朋好友一起坐在樹下，邊賞花邊聊天小聚，這時風靡歐美的STANLEY真空杯，絕對是必備單品，「揪愛Mei」分享冒險系列的吸管隨手杯，不管是盛裝冰飲或拍照都適合，雙層真空保溫，讓飲品全程維持最佳溫度，從早春暖茶到午後冰咖啡都完美駕馭。

STANLEY 冒險系列 吸管隨手杯0.88L，NT$1,380。（圖片來源：Pinkoi）

春遊必備戶外話題單品TOP7：Elephant Cuppa馬卡龍大象杯

隨著環保意識抬頭，攜帶環保杯不僅減塑愛地球，「揪愛Mei」認為也能很時髦，選elephant cuppa是正解！這款馬卡龍大象杯，不僅有便利性、功能性，以及耐用性，顏值還超高。以雙層頂級316不銹鋼材質，熱飲不燙手、冷飲不流汗，輕盈好攜帶，誰都愛不釋手～

Elephant Cuppa 馬卡龍色系大象杯，NT$809起。（圖片來源：Pinkoi）

