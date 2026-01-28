新春換新裝時機！2大服飾品牌優惠懶人包 現省500再拿好物

UNIQLO再祭冬裝優惠，讓民眾換季前能夠趁機撿便宜。（朱世凱攝）

新春乍暖還寒的換季時刻，服飾品牌再祭超值好康，UNIQLO冬裝最低價殺到149元起、機能外套現省500元，限時消費還能獲得紅包袋、輕旅袋等好禮；GU則推出刮刮樂活動，有機會把智能小家電帶回家。

農曆新年一到，紅色總是成為穿搭裡最醒目的關鍵字。UNIQLO精選紅色系推薦單品，包括UNIQLO：C HEATTECH喀什米爾混紡高領T恤，標榜輕薄、親膚又保暖，無論單穿、內搭都柔軟舒適。JW Anderson聯名柔滑棉POLO針織衫以珊瑚紅色搭配短版廓型剪裁與俐落POLO領設計，輕鬆穿出時尚新春LOOK；另新春特惠同步祭出多款冬季人氣單品超低優惠，像是PUFFTECH輕暖科技外套優惠新價格1490元；童裝PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套優惠新價格790元，讓孩子活動自如不怕冷；新生兒必備的The Picture Book Collection 米菲兔可愛圖樣圓領包臀衣優惠新價格149元 ，兼具實用與療癒。檔期間更推出新春特惠衝擊價格，如柔軟針織刷毛圓領T恤（長袖）只要390元。

廣告 廣告

UNIQLO於30日起推出「馬到福到 新衣到 2026 新春特惠活動」。（UNIQLO提供／朱世凱台北傳真）

UNIQLO於1月30日至2月5日推出單筆消費滿2000元就隨機送「馬上好運輕旅袋」，2月6日至2月12日單筆消費滿1500元，即可獲得「新春納福米」；2 月 9 日起於UNIQLO實體店舖或網路商店單筆消費一件指定DISNEY／Magic For all商品，就送玩具總動員系列馬年紅包袋1組。

GU延續「BARREL LEG錐形牛仔褲」熱潮，今年開年最大亮點為錐形褲型的進化版，推出「BARREL ANKLE 錐形褲」；另外，2月6日至2月12日首周檔期，凡單筆不限金額消費且追蹤GU官方IG，即可獲得「GU馬年紅包春聯組」；單筆滿1000元且於GU網路商店下單選擇實體店舖取貨，再加贈「GU衣纖木手機座」。緊接著2月13日至2月19日，單筆消費滿1800元 即可將兼具日常整理與旅遊機能的「GU吊掛旅行收納袋」帶回家。

GU整個春節檔期更推出「馬到成功LINE刮刮樂」活動，每個LINE帳號每日都可參與，最高有機會刮中LINE POINTS 666 點；凡於門市消費掃描GU App會員條碼或於App下單，還可參加年假最後三天的加碼抽，有機會將「Dyson 三合一涼暖智能空氣清淨機」或「Philips 頂級版直立式3段蒸氣掛燙機」抽回家。

更多中時新聞網報導

來台Long Stay會歌迷 鄭興許願合作徐佳瑩

國內連假機票 3／9起退票最高收30％

失智媽只認他 吳永吉領悟母愛