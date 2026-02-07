政治中心／綜合報導

台派戰鬥雞、台北市中正萬華市議員初選參選人張銘祐，今（2月7日）一早前往宜蘭市台灣民主尋蹤館，與「員山小龍女」李姿婷、板橋市議員山田摩衣，共同參與由仰山文教基金會舉辦的「新春揮毫」活動。該基金會由前立法院長游錫堃創立，長年致力於民主教育與公共價值的扎根。

張銘祐表示，自己與李姿婷、山田摩衣皆是游錫堃院長一路提攜、教誨的子弟兵，即便目前各自投入不同選戰、行程緊湊，仍特別排出時間共襄盛舉，正是因為游院長所樹立的民主精神與人格風範，始終是大家心中最重要的指引。張銘祐也分享，游錫堃院長的春聯在中正、萬華地區向來供不應求，其中「時和歲稔」四字，不僅呼應節氣與新年的祝福，更蘊含對社會安定、民主成熟的深層期待。許多中正萬華的鄉親，正是因長年敬佩游院長為人處事的風骨，進而認同並支持秉持相同價值、持續在第一線打拚的年輕世代。

新春揮毫傳承民主精神 子弟兵向游錫堃致敬

新春揮毫不只是迎接新年 更象徵民主價值與延續游錫堃的「水牛精神」（圖／民視新聞）他進一步指出，自己除了母親是宜蘭人，過去也曾擔任游錫堃院長幕僚，對於院長一生堅守台灣主體、民主信念的精神深受影響，也期許能將這份精神，在中正、萬華持續傳承，落實在地方服務與民主實踐之中。本場活動亦邀請多位政壇人士到場共襄盛舉，包括宜蘭縣長擬參選人林國漳律師，以及立法委員陳俊宇，齊聚民主尋蹤館，在揮毫迎春的溫暖氛圍中，展現世代交替、民主薪火相傳的共同信念。張銘祐最後強調，這場新春揮毫不只是迎接新年，更象徵民主價值的延續游錫堃院長一路走來所展現的「水牛精神」，將持續在台灣土地上傳承，也將在中正、萬華的地方服務中，一步一腳印地實踐下去。





