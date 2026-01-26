新春揮毫結合捐血做公益 嘉市暖警「馬迎春暉」

嘉義市府警察局今（26）日在警察局中庭廣場舉辦「馬迎春暉 暖警抵嘉」新春揮毫暨捐血公益活動／警方提供





嘉義市府警察局今（26）日在警察局中庭廣場舉辦「馬迎春暉 暖警抵嘉」新春揮毫暨捐血公益活動／警方提供

為迎接馬年新春並強化市民「識詐」能力，嘉義市府警察局今（26）日在警察局中庭廣場，舉辦「馬迎春暉 暖警抵嘉」新春揮毫暨捐血公益活動。市長黃敏惠與多位來賓共同書寫「嘉城皆順遂 義馬賀安康」為活動揭開序幕，象徵新的一年萬象更新、筆墨開運以及福氣滿嘉。

嘉義市警察局指出，本次活動將「書法美學」與「防詐宣導」深度交織，透過充滿溫度的筆觸，將防詐警語轉化為富有藝術感的平安祝禱，除增進警民互動，更將「平安、關懷、永續」的精神持續傳遞。

黃敏惠表示，迎接新春佳節，市府以「一馬當先、馬力全開」號召各界共襄盛舉，同時也重視人文底蘊的扎根與城市溫度的累積，感謝警察同仁結合節慶舉辦公益活動，讓嘉義市展現「人情味之都」的溫暖韌性，也特別感謝書法教育學會理事長率領書法師資到場指導，並結合在地學校與書法教師共同參與，讓書法藝術向下扎根，厚植文化基礎。

活動結合捐血公益行動，展現溫暖警政與市民愛心，營造安心、安全、安定的城市氛圍。黃敏惠市長亦期盼持續透過教育與文化的持續耕耘，打造真正宜居的幸福城市，並祝福市民在熱鬧溫馨的氛圍中迎接嶄新的一年。

警察局長陳明志指出，嘉義市是一個溫暖、熱鬧且充滿幸福感的城市，警政工作除依法執行勤務外，更要將文化底蘊與人文關懷融入服務之中，讓這份溫度持續傳承。

陳明志表示，黃敏惠市長時常提醒執法必須具備同理心，從民眾的立場出發，透過更柔軟的態度與溝通方式，拉近警民距離，避免對立衝突，打造友善互信的警民關係。未來警察同仁也將在市府團隊的支持下，持續精進專業、深化服務品質，成為兼具效率與溫度的警政團隊，並祝福市民新年平安健康、幸福順遂。

警察局表示，捐血是守護他人的生命，而「識詐」則是守護「嘉人」的資產，如同近日嘉義市政府普發現金6,000元，容易淪為詐騙集團利用的熱門話題，提醒嘉人們「不點不明連結」、「不操作ATM」、「不給個資帳戶」及「不相信代辦」的防詐原則，透過防詐互動攤位與有獎問答，讓參與捐血的民眾在等待之餘，能在遊戲中學習辨識最新的詐騙手法，大幅提升社會整體的「防詐免疫力」。

