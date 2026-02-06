新春揮毫送祝福，彰化生活美學館邀民眾共迎馬年。





國立彰化生活美學館今（6）日於游藝堂舉辦「丙午年祥馬迎春揮毫」活動，邀請民眾走進美學館共迎馬年。活動廣邀書畫名家現場揮毫，致贈春聯與年畫，墨香四溢、年味濃厚，讓民眾在筆墨之間感受傳統節慶氛圍與書藝之美，在藝術中歡慶新春到來。

新春揮毫送祝福，彰化生活美學館邀民眾共迎馬年。

今年新春開筆由館長尹彙武、秘書李明俊與9位書畫藝術家共同揭幕，包括方一成、林清鏡、柳嘉淵、柯智美、徐菊英、陳玄茂、張芯晨、張瑩加及萬怡諭（依姓氏筆畫排序），以筆傳情、以墨送福，為新的一年寫下吉祥祝願。活動當天藝術家們揮毫創作春聯、年畫與版畫，將「馬年吉祥、福運綿延」的祝福寫入紅紙，象徵嶄新一年平安順遂、喜氣臨門。

彰化生活美學館表示，書法與年畫是深具文化底蘊的傳統藝術形式，而春聯更承載華人社會除舊布新的生活習俗，寄託人們對平安、幸福與進步的期盼。為延續這份文化記憶，多年來持續攜手中部四縣市文化團體辦理新春揮毫活動，在濃厚年節氛圍中陪伴民眾迎向新歲。透過書法老師一筆一畫的創作，將祝福轉化為文字與圖像，讓參與者在欣賞與體驗中感受書藝生活美學的溫度，拉近傳統藝術與日常生活的距離，也為新的一年注入希望與力量。

115年「中部四縣市『丙午年祥馬迎春揮毫』活動」共結合15個單位、辦理20場次，透過跨域合作深耕地方，推動文化近用與傳統復振，發揮教育與文化影響力。活動內容多元，如臺中市大肚區文化志工隊前往追分火車站傳遞新春祝福；台中大里生活美學協會結合圖書館閱讀推廣，讓書藝與書香相互加乘；彰化縣北斗鎮生活美學協會走入縣定古蹟田中陳氏壽山堂，以揮毫活動活化古蹟空間，讓傳統建築在新年氣息中再現風華。

彰化生活美學館誠摯邀請民眾攜家帶眷前來參與，在祥馬迎春之際感受文化與藝術交織的節慶氛圍。中部四縣市多場揮毫活動亦陸續展開，歡迎各界踴躍參加，活動詳情可至彰化生活美學館官方網站查詢。

