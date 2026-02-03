新春揮毫送祝福 長德里邀書法家寫春聯回饋里民

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】迎接農曆新年到來，桃園市桃園區長德里今（3）日於長德里辦公室舉辦「新春揮毫－年節春聯」活動，由里長雷淑華邀請三位書法家現場揮毫，免費書寫春聯贈送里民，吸引大批民眾前來索取。

桃園市桃園區長德里長雷淑華，在農曆年前特地邀來三名書法家現場揮毫、送春聯。（圖／長德里臉書）

雷淑華表示，這次活動特別感謝書法老師們熱心公益，「老師們都是出人、出筆、出墨水，我只負擔一些基本費用，只要里民喜歡、想寫什麼字，都可以來拿，完全是回饋大家。」她也強調，不論舉辦什麼活動，最重要的就是把心意回饋給里民。

活動一早即湧入人潮，原本準備的第一批春聯很快就被索取一空，書法老師也臨時加寫補上。雷淑華說，「時間還沒到，人就已經很多了，真的很感謝大家的支持。」

前來索取春聯的里民也表示，新春前舉辦揮毫活動，為社區提前帶來祝福，「覺得很不錯，也很貼心。」里民說，自雷淑華上任以來，年年都有春聯活動，與過去相比，社區活動明顯更加豐富，「她真的辦了很多，大家都感受得到她的用心。」

里民表示，雷淑華上任後舉辦各式活動，讓長德里變得很熱鬧。（記者崔兆慧攝）

里民也分享，雷淑華幾乎在每個重要節慶都會規劃不同的關懷活動，除了春節送春聯、端午節關懷長者贈送粽子等，讓里民在不同節日都能感受到溫暖，「這樣的安排真的很貼心，里民都很有感。」

此次受邀揮毫的書法家馮老師也分享，過年能透過書寫春聯與里民互動，讓他感到格外開心。他說，新年是一年當中難得能凝聚人與人情感的時刻，「大家聚在一起寫字、聊天，其實就是一種最好的祝福。」馮老師也謙虛表示，自己只是喜歡書法、略懂書寫，「來就是大家高興，最重要的是彼此互動。」

三位書法家無償至現場揮毫。（記者崔兆慧攝）

雷淑華表示，這類活動會持續辦理，228連假期間也將規劃封街市集活動，希望讓社區更加熱鬧。她強調，「不管有沒有投我票，我都一定服務到位，這是我對里民的承諾。」

雷淑華也提到，近年透過各式課程與活動，與里內長輩互動頻繁，看見長德里逐漸「活起來」，讓她感到相當欣慰，「我希望長輩不要只在家看電視，多出來動一動、聊聊天，大家開心，我就覺得很值得。」她期盼透過持續用心經營，讓長德里成為溫暖、有活力、讓居民安心生活的社區。

