新春搶好康 3大電信方案優惠多

記者古可絜／綜合報導

迎接新春消費與旅遊旺季，3大電信業者推出新年優惠活動。中華電信主打5G資費搭配熱門新機與點數回饋，申辦指定方案不僅手機、平板0元入手，還有機會抽中高額Hami Point；台灣大哥大子品牌「OP響樂生活」升級影音劇院套裝，以5G月租999元即可0元帶回高規格電視與杜比全景聲聲霸，鎖定重視CP值的影音族群；遠傳則結合遠傳心生活APP，推出新春限定旅遊娛樂優惠，門票5折起、點數兌換再省，全面搶攻新年通訊、娛樂與出遊商機。

為滿足客戶居家上網的需求，中華電信祭出優惠活動，申請HiNet光世代「速在有禮」300M以上指定方案，可將熱門家電0元帶回家；ASUS旗艦遊戲掌機ROG Xbox Ally X、Nintendo Switch 2強作遊戲同捆包、iPad 11等享加購超值優惠。即日起至3月31日止，申辦YouTube Premium行動年約方案、Google One加防駭守門員雙享包及LINE貼圖組合等指定雙享年約方案，加碼抽紅包且人人有獎，最高可享Hami Point 688點或行動上網流量券68GB。

台灣大哥大子品牌「OP響樂生活」提供一站式套裝，大幅升級「OP影音劇院」套裝，相同專案價格可享劇院級影音娛樂體驗；「菁英套裝」獨家導入TCL 55吋「P8K QLED Google TV 量子智能連網液晶顯示器」，並搭配TCL「S45H 2.0聲道杜比全景聲藍牙聲霸」，實現更立體環繞音效，原價近3萬元組合，搭配5G月租999元，專案價0元，適合追求CP值同時重視影音體驗的小資族。

遠傳心生活APP推出「亞洲多國熱門景點／樂園門票」購票5折起福利，限定娛樂優惠涵蓋日、韓、泰、港、新加坡等國人最愛的旅遊熱區，無論全家大小出遊、好友揪團或是想要自由行深度探索，都能一鍵兌換優惠券，輕鬆規劃美好的新春假期。

