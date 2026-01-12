新春旅遊神級保養打包清單：雅詩蘭黛、海洋拉娜、Jo Malone、精選彩妝組三千入手超划算|揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

準備好迎接馬年新春小旅行了嗎？✈️不管是飛去滑雪度假、購物血拼，還是海島放空，無論到哪想要美美水水的、保養工作不能忽略，尤其要因應不同國家的溫差＋機艙空氣～貼心的「揪愛Mei」這次搶先整理「旅遊保養打包清單」，保濕、防曬、彩妝通通有，旅途中隨手一拍都美出片、從登機到回家都閃閃發亮！

（圖片來源：Estee Lauder、海洋拉娜、LOOKFANTASTIC）

🔥旅行保養清單三大方向：快速保養、攜帶方便、旅行/外出組合🔥

快速保養派： 省時又有感，懶人救星！像是面膜、精華等，睡前、飛機上、行前五分鐘都能搞定。

攜帶方便派： 行李不爆炸，保養照樣不打折！選擇輕盈瓶身＋多效功用，保養也能「一瓶打天下」。

旅行／外出組合派：一組搞定，全程無煩惱！專為出遊設計的「ALL-IN套組」，出國不用再糾結帶什麼。

年末購物趴！「揪愛Mei」激推入手、秋冬旅遊保養打包清單TOP7

❤️‍🔥旅遊必備清單TOP1：Roxie Nafousi 精選彩妝盒 👉新春限定，馬上入手

廣告 廣告

迎接 2026 的第一個假期，帶上一份彩妝盒，開啟新年好運的美麗儀式。精挑細選的「揪愛Mei」海巡到一款由全球知名顯化專家Roxie Nafousi與LOOKFANTASTIC聯手打造的個人美妝盒，精選 MAC、Color Wow和 Laura Mercier等品牌。其中，Laura Mercier明星蜜粉與MAC精選唇彩，以及Color Wow護髮與Anastasia Beverly Hills眉筆，讓你在長途飛行或景點奔波後，只需三分鐘就能恢復神采奕奕的。此外，旅行最怕肌膚出狀況， Rhode 胜肽護唇膏與高效精華，讓你在異地夜晚為肌膚深度補水。並附贈一張專屬勵志卡片，即使在節慶喧囂中，也能助你維持正向的生活方式。

Roxie Nafousi 精選彩妝盒，價值超過NT$7,444，折扣32折起，現在僅需NT$2,200即可擁有。（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

含：Murad AHA/BHA 去角質潔面乳 148ml（正裝）、Color Wow Style on Steroids 強效定型噴霧 250ml（正裝）、Anastasia Beverly Hills 眉筆 - 灰棕色 0.08克（正裝）、Laura Mercier 柔焦透明散粉 6克（豪華裝）、MAC唇線筆 - Spice色號 1.4克（正裝）、Sol de Janeiro Bom Dia 亮膚霜 25ml（豪華裝）、睫毛夾 1 個（正裝）、BEAUTYPRO 膠原蛋白綠茶眼膜 3 片（正裝）、肯定卡、化妝包

新春限定❤️🔥優惠折扣打32折，點擊立馬下單🛒 LOOKFANTASTIC新春限定❤️🔥指定商品8折優惠🛒使用優惠碼：FLASH

❤️‍🔥旅遊必備清單TOP2：魔幻奇蹟亮眼濃翹組​👉新春限定，馬上入手

出國玩最怕肌膚鬧脾氣，超強穩膚的小棕瓶當然要有，相信大家早就入坑了吧，也是「揪愛Mei」大愛且必囤貨的精華，沒有庫存心不安的那種～這次禮盒組更是超划算，內含：眼霜、修護露、持久纖長睫毛膏皆是正貨尺寸，只要4千有找!!!!無論在家、飛機上還是旅館，都能隨手救膚，修護、保濕、亮膚一次到位，而且迷你瓶帶出國超方便，旅途中想維持上鏡好氣色、這一包就夠撐全程！

Estee Lauder雅詩蘭黛 魔幻奇蹟亮眼濃翹組​，NT$3,600。（圖片來源：Estee Lauder）

含：特潤全能修護亮眼霜15ml、極度濃翹睫毛膏 01 Extreme Black(正貨)、特潤超導全方位修護露15ml

新春限定❤️🔥4千有找🛒立馬囤貨 雅詩蘭黛新春限定❤️🔥全站8折優惠 ，趕緊補貨去🛒

❤️‍🔥旅遊必備清單TOP3：La Mer 海洋拉娜 潤澤入門體驗組👉新春限定，馬上入手

新年網路限定禮遇！購物滿 NT16,000，即可獲贈價值 NT5,800 的 「潔膚緊緻新年禮遇套裝」（4件組）

一瓶萬用霜絕對是旅行必備，「揪愛Mei」必須說這瓶海洋拉娜的經典乳霜，真的是急救法寶、特別適合乾燥的氣候，去日韓、歐洲一定要帶它，全身都可以擦，隨時維持貴婦般光澤肌～擔心荷包不夠深？潤澤乳霜列車組就是為了我們這些小資族而推出、8千有找，內有：靈魂級的海洋拉娜經典乳霜30ml、超能修護精華露15ml以及醇萃活膚晚霜 3.5ml穩定膚況，不怕時差與冷風，保濕不黏膩不厚重。

La Mer 海洋拉娜 潤澤入門體驗組30ml，優惠76折起，NT$7,900(價值 NT$9,850.)。（圖片來源：海洋拉娜）

含：經典乳霜30ml或舒芙乳霜30ml、超能修護精華露 15ml、醇萃活膚晚霜 3.5ml

新春限定❤️🔥76折入手🛒 海洋拉娜新春限定❤️🔥熱銷人氣商品限時折扣中🛒立即購

❤️‍🔥旅遊必備清單TOP4：Jo Malone 聖誕松木綠香氛拉炮 👉新春限定，馬上入手

出遊不只要肌膚水潤，更要打包香氣去旅行！這次「揪愛Mei」私心推這組Jo Malone 聖誕松木綠香氛拉炮，根本是香氣控的天堂組合，不只體積小巧超好帶，從飛機上到旅館、從早餐到約會都散發「英倫系聖誕感」。清新又優雅的英國梨與甜豌豆香水9ml，噴上瞬間氣質加10分；再用牡丹與胭紅麂絨潔膚露30ml洗去旅途疲憊，還有鼠尾草與海鹽護手霜15ml收尾，旅行中隨時滋潤同時留香滿分。

Jo Malone 聖誕松木綠香氛拉炮，NT$1,950。（圖片來源：Jo Malone）

含：英國梨與甜豌豆香水9ml、牡丹與胭紅麂絨潔膚露30ml、鼠尾草與海鹽護手霜15ml

新春限定❤️🔥限定香氛旅行組立馬下單🛒 Jo Malone❤️🔥經典香水100ml🛒點擊看更多

❤️‍🔥旅遊必備清單TOP5：Grown Alchemist PREP + PRIME 套裝👉新春限定，馬上入手

使用代碼: FWRD10 適用 9 折特惠

出遊行李再滿，肌膚打底可不能省！「揪愛Mei」大愛這組超有儀式感又實力派的—Grown Alchemist PREP + PRIME套裝，帶上飛機很可以，不論素顏還是上妝都能維持一整天的無瑕亮肌、美得毫不費力。拋光去角質霜清走暗沉與疲態，立刻滑到不行，瞬時平滑精華可以讓乾肌瞬間喝飽水、氣色回神。水合作用日霜修護肌膚屏障、補滿水潤力，還有妝前打底霜畫龍點睛，柔焦毛孔、控油不卡粉。

Grown Alchemist PREP + PRIME 套裝，NT$ 2,016。（圖片來源：FWRD）

含：拋光去角質霜20ml、瞬時平滑精華25ml、水合作用日霜12ml、肌膚防禦妝前打底霜12ml

新春限定❤️🔥Grown Alchemist 旅行組立馬下單🛒 FWRD限時促銷❤️全站低至7折起！結帳時輸入促銷代碼 「 2026 」即享折扣 🛒

❤️‍🔥旅遊必備清單TOP6：Clinique倩碧 水磁場保濕新客組👉新春限定，馬上入手

旅途中常因天氣變化而「泛紅＋泛油＋長痘痘」？別怕、「揪愛Mei」推薦這組Clinique倩碧水磁場保濕限定組，一次搞定保濕×氣色，根本是旅途妝包中的萬用神器。水磁場保濕凝膠＋經華露，即時補水不緊繃，一組在手讓旅程不只完美，連臉都水亮亮出鏡！

Clinique倩碧 水磁場保濕新客組，NT$ 1,700。（圖片來源：Clinique）

含：水磁場100H活水循環保濕凝膠50ml、水磁場多酵活水精華露30ml、水磁場100H活水循環保濕凝膠5ml

新春限定❤️🔥明星商品組，立馬購🛒 倩碧官網限定優惠❤️🔥人氣品62折起🛒手刀下單

❤️‍🔥旅遊必備清單TOP7：Dermalogica 冬日暖陽禮盒組👉新春限定，馬上入手

肌膚去旅行也要一路發光，Dermalogica冬日暖陽禮盒組讓肌膚直接重新開機，每張自拍都無死角！身為保養控的「揪愛Mei」，私心推薦德卡這品牌，雖然很低調、但用過都會愛上，而且這組包辦去角質、亮膚、防曬，體積輕巧、功效滿分，不只適合旅遊、也是入門首選～

Dermalogica 冬日暖陽禮盒組，約NT$ 2,080。（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

含：每日微晶磨砂膏 13g、BioLumin-C精華液10ml、BioLumin-C防護乳液 SPF50 15ml」

新春限定❤️🔥冬日暖陽禮盒組享8折優惠🛒立馬購 LOOKFANTASTIC新春限定❤️🔥指定商品8折優惠🛒使用優惠碼：FLASH