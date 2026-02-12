新春旅遊讚 地礦中心推薦猴硐礦工文史館、黃金博物館

經濟部地礦中心今(12)日發表地質賞析之旅手冊最新系列。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部地質調查及礦業管理中心(地礦中心)，今(12)日發表地質賞析之旅手冊最新系列《北北基生活圈—登上大屯火山•從新角度遊山河海》，北北基生活圈地質小冊內容除特殊地質景觀外，也有環境永續、礦業文化路徑、地質敏感區等主題，並包含猴硐「礦工文史館」、九份金瓜石水湳洞地質公園、黃金博物館等推薦景點，期待民眾多加利用春節期間或例假日走上一趟兼具感性與知性的賞析漫遊之旅。

地礦中心指出，小冊內容涵蓋北部岬灣海岸、陽明山火山、觀音山火山、南勢溪流域河谷、基隆河上游河谷、金銅煤礦區等6條路線，將眾多的地質主題規劃出邏輯清晰的漫遊路線，以全新的視角帶領民眾體驗北北基生活圈的「山、河、海」之美。

地礦中心資源地質組組長石同生指出，歷時十年間搜集全台地質資訊編列地質賞析小冊，也曾發行過包括桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東等地區的賞析小冊。本次發布的「登上大屯火山」地質賞析之旅手冊，是針對北北基地區量身打造的主題，以中心發行的科普期刊《地質》的創意地質旅遊文章為基礎，並整合最新旅遊訊息編撰而成。

地礦中心從民國104年起即倡議「地質生活圈」，將台灣各地地質特色融入旅遊路線，除了介紹沿途賞心悅目的風景，並以深入淺出的方式解說其地質成因，提供民眾更多優質的休憩與慢活選擇，內容也整合國家公園、國家風景區、地景保育景點，以及鄰近地區各類特色展覽場館資訊，以共同推廣地景保育與環境教育。

地礦中心表示，歷年手冊電子檔現已公布於該中心地質出版品網站，提供自由下載參閱，紙本手冊將在相關實體活動(地質行動博物館等)發送，透過實體及網路平台推播，期能拓展民眾對北北基地區環境資源的探索與認知，並帶動旅遊觀光、環境教育等產業之發展；有關北北基地區旅遊路線及活動詳情，可參閱台灣地質知識服務網https://twgeoref.gsmma.gov.tw/。

