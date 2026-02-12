新春旅遊讚 地礦中心推薦猴硐礦工文史館、黃金博物館
〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部地質調查及礦業管理中心(地礦中心)，今(12)日發表地質賞析之旅手冊最新系列《北北基生活圈—登上大屯火山•從新角度遊山河海》，北北基生活圈地質小冊內容除特殊地質景觀外，也有環境永續、礦業文化路徑、地質敏感區等主題，並包含猴硐「礦工文史館」、九份金瓜石水湳洞地質公園、黃金博物館等推薦景點，期待民眾多加利用春節期間或例假日走上一趟兼具感性與知性的賞析漫遊之旅。
地礦中心指出，小冊內容涵蓋北部岬灣海岸、陽明山火山、觀音山火山、南勢溪流域河谷、基隆河上游河谷、金銅煤礦區等6條路線，將眾多的地質主題規劃出邏輯清晰的漫遊路線，以全新的視角帶領民眾體驗北北基生活圈的「山、河、海」之美。
地礦中心資源地質組組長石同生指出，歷時十年間搜集全台地質資訊編列地質賞析小冊，也曾發行過包括桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東等地區的賞析小冊。本次發布的「登上大屯火山」地質賞析之旅手冊，是針對北北基地區量身打造的主題，以中心發行的科普期刊《地質》的創意地質旅遊文章為基礎，並整合最新旅遊訊息編撰而成。
地礦中心從民國104年起即倡議「地質生活圈」，將台灣各地地質特色融入旅遊路線，除了介紹沿途賞心悅目的風景，並以深入淺出的方式解說其地質成因，提供民眾更多優質的休憩與慢活選擇，內容也整合國家公園、國家風景區、地景保育景點，以及鄰近地區各類特色展覽場館資訊，以共同推廣地景保育與環境教育。
地礦中心表示，歷年手冊電子檔現已公布於該中心地質出版品網站，提供自由下載參閱，紙本手冊將在相關實體活動(地質行動博物館等)發送，透過實體及網路平台推播，期能拓展民眾對北北基地區環境資源的探索與認知，並帶動旅遊觀光、環境教育等產業之發展；有關北北基地區旅遊路線及活動詳情，可參閱台灣地質知識服務網https://twgeoref.gsmma.gov.tw/。
更多自由時報報導
台灣人逐漸不愛去！中國遊客最多的東南亞國家是這國 最新前五排名曝
抓到了！非法賣晶片設備給中芯 應材慘吞近80億天價罰單
獨家》不是美光！群創南科五廠擬賣給封測大廠
中國又要挖台灣邦交國！美國會驚爆魔爪盯上「這國」
其他人也在看
玉山金 玉山金控將於2026年2月24日下午3點30分召開2025年第4季法人說明會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2884)玉山金-玉山金控將於2026年2月24日下午3點30分召開2025年第4季法人說明會符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/02/241.召開法人說明會之日期：115/02/242.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：玉山金控第一總部大樓4.法人說明會擇要訊息：2025年第4季財業務資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。延伸閱讀：玉山金訂2/24召開法說會元大金1月獲利 同期新高 資料來源-MoneyDJ理財網
【公告】豐興受國票綜合證券邀請召開法人說明會(原訂115/2/26更正為115/3/5)
日 期：2026年02月12日公司名稱：豐興(2015)主 旨：受國票綜合證券邀請召開法人說明會(原訂115/2/26更正為115/3/5)發言人：成德懿說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/03/051.召開法人說明會之日期：115/03/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券法人說明會-114年第四季營運狀況報告5.其他應敘明事項：報名請洽國票綜合證券王小姐02-25286999#658 Email:vivianwang@ibfs.com.tw完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
【公告】衛福部核准彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院與鑫品生醫合作之「自體免疫細胞(DC)治療第一期至第三期實體癌，經標準療無效」之細胞治療技術施行計畫 。
日 期：2026年02月12日公司名稱：鑫品生醫(4170)主 旨：衛福部核准彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院與鑫品生醫合作之「自體免疫細胞(DC)治療第一期至第三期實體癌，經標準療無效」之細胞治療技術施行計畫 。發言人：歐明昌說 明：1.事實發生日:115/02/122.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國115年02月12日)，符合「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，為彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院「自體免疫細胞(DC)治療第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所。6.因應措施:發佈本重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院申請之前開計畫經許可事項如下：(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC)(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經
南電 代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告股東會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(8046)南電-代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告股東會重要決議事項1.股東常會日期:115/02/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議不發放股利3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監事任期屆滿，依法重新委任6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無延伸閱讀：南電 代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告董事及監事任期屆滿重新委任南電 代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告董事會決議不發放股利 資料來源-MoneyDJ理財網
【公告】精拓科舉辦法人說明會，公司簡介與營運狀況說明
日 期：2026年02月12日公司名稱：精拓科(4951)主 旨：精拓科舉辦法人說明會，公司簡介與營運狀況說明發言人：陳贈文說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/03/041.召開法人說明會之日期：115/03/042.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新竹縣竹北市台元二街10號7樓(本公司會議室)4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明。報名連結：https://forms.gle/xBvHqoexc2cioWNJ95.其他應敘明事項：因法說會時間有限，欲參加者請先報名。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
鴻勁 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
公開資訊觀測站重大訊息公告(7769)鴻勁-本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/03/121.召開法人說明會之日期：115/03/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心 1001會議廳（臺北市中正區中山南路11號10樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加法人說明會，說明本公司營運及業務狀況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。延伸閱讀：鴻勁3/12參加元大證券舉辦之法說會MSCI指數台股權重一升兩降 2/26收盤生效 資料來源-MoneyDJ理財網
【公告】雲嘉南接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱「投保中心」)之商業事件起訴狀。
日 期：2026年02月12日公司名稱：雲嘉南(3191)主 旨：雲嘉南接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱「投保中心」)之商業事件起訴狀。發言人：黃騰威說 明：1.法律事件之當事人:(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱投保中心)(2)雲嘉南科技股份有限公司(以下簡稱雲嘉南)、雲嘉南前董事長、總經理、董事暨管理部主管、財務長、董事、監察人、所代表法人股東、簽證會計師及會計師事務所、騎兵公司、邑韋公司、麗寶公司之負責人及員工等共30名。2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:114年度商調字第9號。4.事實發生日:115/02/125.發生原委(含爭訟標的):投保中心依證券投資人及期貨交易人保護法第 28 條規定提起訴訟，求償金額總計為新台幣997萬2,270元。6.處理過程:公司將委請律師研議評估進行後續處理方式。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務尚無重大影響，本公司亦有投保董監事與重要職員責任保險，後續訴訟情況若有重大變動將依規定補充公告。8.因應措施及改善情形:本公司將依法處理。9
【公告】儒鴻受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
日 期：2026年02月12日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：儒鴻受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人：林芬如說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/03/171.召開法人說明會之日期：115/03/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號三樓D廳(元大金融廣場)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司產業概況、營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項：報名網址：https://www.surveycake.com/s/AdbAO完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
《其他電》儒鴻114年度財報 3月5日提報董事會
【時報-台北電】儒鴻(1476)公告民國114年度財務報告預計提報董事會日期為115年3月5日。 另，3月17日14時30分受邀參加元大證法說，說明產業概況、營運成果及未來展望，地點於元大金融廣場／台北市大安區仁愛路三段157號三樓D廳。（編輯：林家祺）
《半導體》巨有科技114年度個別財報 2月24日提報董事會
【時報-台北電】巨有科技(8227)公告民國114年度個別財務報告預計提報董事會日期為115年2月24日。（編輯：林家祺）
儒鴻 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
公開資訊觀測站重大訊息公告(1476)儒鴻-本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/03/171.召開法人說明會之日期：115/03/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號三樓D廳(元大金融廣場)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司產業概況、營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項：報名網址：https://www.surveycake.com/s/AdbAO完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。延伸閱讀：儒鴻3/17參加元大證券舉辦之法說會儒鴻114年度財報，預計3/5提報董事會 資料來源-MoneyDJ理財網
鑫品生醫 衛福部核准彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院與本公司合作之「自體免疫細胞(DC)治療第一期至第三期實體癌，經標準療無效」之細胞治療技術施行...
公開資訊觀測站重大訊息公告(4170)鑫品生醫-衛福部核准彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院與本公司合作之「自體免疫細胞(DC)治療第一期至第三期實體癌，經標準療無效」之細胞治療技術施行計畫 。1.事實發生日:115/02/122.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國115年02月12日)，符合「特定醫療技術檢查 檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，為彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 「自體免疫細胞(DC)治療第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」之細胞治療技術施 行計畫之細胞製備場所。6.因應措施:發佈本重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院申請之前開計畫經許可事項如下： (1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(DC) (2)適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效 ;癌症別：非小細
【公告】玉山金控將於2026年2月24日下午3點30分召開2025年第4季法人說明會
日 期：2026年02月12日公司名稱：玉山金(2884)主 旨：玉山金控將於2026年2月24日下午3點30分召開2025年第4季法人說明會發言人：林俊佑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/02/241.召開法人說明會之日期：115/02/242.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：玉山金控第一總部大樓4.法人說明會擇要訊息：2025年第4季財業務資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
外資T＋1匯入、出口商拋匯 新台幣封關前一度攻上31.3元
台股封關後，新台幣匯率升貶回歸反應市場消息面。美國就業數據亮眼，市場對聯準會降息預期降溫，美元走勢震盪，主要亞幣齊揚，新台幣兌美元匯率持續走揚，且外資採T+1方式，仍在消化前一日封關日外資買超動能，早盤匯價升破31.4元價位，勁揚逾1角，但年關前進口商進場搶買美元，壓抑匯價升幅。
《半導體》采鈺5月27日召開實體股東會
【時報-台北電】采鈺(6789)5月27日召開115年實體股東常會，地點於臺大竹北校區-碧禎館107室／新竹縣竹北市莊敬一路88號。停止過戶起訖日為115年3月29日至5月27日。（編輯：林家祺）
《興櫃股》東擎科技5月14日召開股東會
【時報-台北電】東擎科技(7710)決議5月14日召開115年實體股東常會，地點於天母沃田旅店202會議室／台北市士林區中山北路7段127號。停止過戶起迄日為115年3月16日至5月14日。（編輯：林家祺）
【公告】鴻勁受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
日 期：2026年02月12日公司名稱：鴻勁(7769)主 旨：鴻勁受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人：翁德奎說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/03/121.召開法人說明會之日期：115/03/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心 1001會議廳（臺北市中正區中山南路11號10樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加法人說明會，說明本公司營運及業務狀況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
【公告】南電代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告股東會重要決議事項
日 期：2026年02月12日公司名稱：南電(8046)主 旨：代子公司南亞電路板(昆山)有限公司公告股東會重要決議事項發言人：呂連瑞說 明：1.股東常會日期:115/02/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議不發放股利3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監事任期屆滿，依法重新委任6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
雲嘉南 公告本公司接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱「投保中心」)之商業事件起訴狀。
公開資訊觀測站重大訊息公告(3191)雲嘉南-公告本公司接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱「投保中心」)之商業事件起訴狀。1.法律事件之當事人:(1)財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(以下簡稱投保中心)(2)雲嘉南科技股份有限公司(以下簡稱雲嘉南)、雲嘉南前董事長、總經理、董事暨管理部主管、財務長、董事、監察人、所代表法人股東、簽證會計師及會計師事務所、騎兵公司、邑韋公司、麗寶公司之負責人及員工等共30名。2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:114年度商調字第9號。4.事實發生日:115/02/125.發生原委(含爭訟標的):投保中心依證券投資人及期貨交易人保護法第 28 條規定提起訴訟，求償金額總計為新台幣997萬2,270元。6.處理過程:公司將委請律師研議評估進行後續處理方式。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務尚無重大影響，本公司亦有投保董監事與重要職員責任保險，後續訴訟情況若有重大變動將依規定補充公告。8.因應措施及改善情形:本公司將依法處理。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主
蛇年強勢台股ETF報酬5成起跳！7檔規模翻倍 短線人氣排行榜揭曉
台股蛇年大漲逾萬點，漲幅高達42.8％，不少台股ETF表現更勝一籌，統計年度含息報酬前10強，半導體型、科技型ETF脫穎而出，漲幅普遍五成起跳；若短線來看，也有多檔單周報酬率超過5%，吸引投資人下單，成為人氣ETF。