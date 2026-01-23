新春最強戰力補給！宏碁27吋Predator OLED 電競螢幕X27U W3全新登場

隨著農曆新年即將到來，許多玩家正準備運用年終與紅包獎金升級電競裝備。宏碁特別選推出 27 吋 Predator X27U W3 電競螢幕，搭載 QD-OLED 顯示技術與 240Hz 高刷新率，提供主流玩家更有感的視覺升級。為回饋支持者，宏碁推出超強新春首賣，限時限量優惠價，建議售價 NT$25,999，現僅需 NT$9,999，讓玩家在開春之際就能搶先體驗新一代螢幕顯示技術。

Predator X27U W3 採用 26.5 吋 WQHD (2560x1440) 解析度，核心搭載 QD-OLED 面板。不同於傳統面板，QD-OLED 能展現極致深邃的黑色與高對比畫面，搭配 DCI-P3 99% 廣色域與 Delta E < 2 的色彩精準度，及支援HDR 10認證，讓遊戲中的光影變化更加真實。不論是連假期間宅家打 Game，還是享受 4K 影集，都能感受到顯示色彩的顯著提升。

為了滿足主流電競遊戲的需求，Predator X27U W3 具備 240Hz 高刷率（DP 介面支援 DRR 動態刷新技術），配合0.03ms (GtG) 反應時間，能大幅減少畫面殘影，讓操作更加絲滑順手。此外，該螢幕亦支援 AMD FreeSync™ Premium 技術，解決畫面撕裂問題，確保在激烈的賽事中擁有穩定流暢的表現。

針對家中擁有多元裝置的玩家，Predator X27U W3 配備了 HDMI 2.1 介面，完美支援 PS5 與 Xbox Series X 玩家的遊戲需求。支架部分採用 ErgoStand 人體工學設計，支援高低升降、左右旋轉及 90 度垂直旋轉，玩家可隨意調整最舒適的對戰角度。同時內建 BlueLightShield Pro 護眼技術，減少高能藍光，搭配2各2W的喇叭，讓過年期間長時間沉浸遊戲也能更安心。

Predator 電競螢幕搭載 Acer Game Mode，提供動作、競賽等多達八種預設顯示模式，可透過快捷鍵或 OSD 選單快速切換，針對不同遊戲內容呈現最佳視覺效果。內建黑色強化功能 (Black Boost) 提供 11 種等級調整，助玩家清晰掌握暗部細節，提升遊戲優勢。

宏碁螢幕服務值得信賴，擁有三大保障：第一：全台最多服務據點，目前有23點進行服務；第二：到府收送服務；第三：原廠直營客服，一通電話直接問，專業諮詢最快速！同時提供三大保固承諾：第一：3年完全保固，液晶面板、燈管、零件、免檢修工資之保固期限為三年；第二：此款新品特別推出保固承諾，如果顯示器的亮點數量超過一個(含一個)以上，即可憑發票12個月內至直營服務中心免費更換一次面板；第三：甲地送修、乙地取件。詳情可參閱網站https://www.acer.com/tw-zh/support#。

*以上規格價格以實際賣場出貨為主

*實際刷新率及影像表現以實際使用情境為主

