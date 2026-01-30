新春求財拜佛首選！ 賞櫻、泡湯、求好運精選路線公開

農曆春節將至，迎接嶄新的馬年，「走春」習俗不僅是舒展身心，更是向神明祈求來年平安順遂的關鍵時刻。看準民眾新春喜愛「求神拜佛」兼具「賞花踏青」的需求，旅遊業者特別推薦兩大深度祈福路線，串聯中台灣的城隍信仰與南台灣的紫南宮求財熱點，讓旅客在粉紅櫻花與療癒溫泉的陪伴下，開啟好運滿滿的一年。

城隍廟祈福保平安 司馬庫斯賞櫻

對於嚮往山林與心靈平靜的旅客，旅遊業者首推結合「全台最大城隍廟」與「司馬庫斯櫻花季」的中台灣路線。新竹都城隍廟擁有全台最高的城隍爺位階，香火鼎盛，是新春期間民眾祈求闔家平安、流年順遂的信仰中心，在莊嚴的廟宇中沉澱心靈，能為新的一年注入安定的力量。

廣告 廣告

除了宗教祈福，這條路線更是一場視覺饗宴。行程將深入被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯，適逢春季昭和櫻與原生山櫻花盛開，滿山遍野的粉紅花海宛如仙境；此外，苗栗銅鑼環保公園的雙層炮仗花牆也是一大亮點，金橘色的花串如同喜氣洋洋的鞭炮掛滿牆面，搭配霧峰林家花園的古蹟巡禮，讓旅客在濃厚的年味中感受台灣傳統文化底蘊。

旅遊業者也推薦民眾規劃泡湯舒壓的行程。（圖／取自雄獅官網）

紫南宮借金招財 關子嶺泡湯紓壓

若希望在馬年財源廣進、事業更上一層樓，南部行程則可鎖定南投竹山紫南宮，這裡是全台最負盛名的求財聖地。新春期間，「求發財金」與「撫摸金雞」是必備的開運儀式，讓信眾能帶著滿滿的財氣與信心重返職場。

在求財之餘，旅遊業者建議，行程規劃可強調深度的身心療癒。旅客可漫步於阿里山森林遊樂區與草嶺石壁櫻花季，大口吸入清新的森林芬多精，進行一場新春「照山運動」；接著前往寒溪呢森林人文叡地，感受獨特的聖塔山能量場；旅途尾聲，則由全球罕見的關子嶺泥漿溫泉接手，透過特有的泥漿泉質養顏美容、舒緩疲勞，搭配彷彿台版迪士尼的歐樂沃築夢城堡，為這趟開運之旅畫下夢幻句點。