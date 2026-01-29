【新春特集】馬年限定美妝：迪奧開運紅唇「幸運8」、雅詩蘭黛馬上紅運小棕瓶、ORIBE火馬藝術級新年禮盒

（圖／品牌提供）

每到農曆新年，美妝圈最有儀式感的時刻，往往不是新品最多，而是「限定」最有話題！今年馬年，各大品牌不只換上紅色包裝，而是把幸運寓意、能量象徵與收藏價值一次到位，從妝容、保養到髮品，完整鋪陳新年該有的好狀態。

迪奧今年的新春焦點落在「幸運8」！延續迪奧先生對幸運符碼的迷戀，星星、愛心、幸運草與數字8通通被細膩地刻進唇膏設計裡，讓紅唇不只是妝容的一部分，更像隨身攜帶的開運符。馬年限定系列涵蓋霧感與光澤質地，色選從玫瑰磚紅到深酒紅，兼顧氣色與氣場，一抹就能讓整體妝感立刻升級之外，以高訂紅色外盒搭配經典符碼細節，不只適合走春拜年，也讓唇膏多了一層收藏意義，難怪被視為新年第一支必收紅唇。

迪奧藍星唇膏典藏版#802、#806、#808、#809各3.5g／1,750元（圖／品牌提供）

迪奧巨星持色唇膏#800、#850、#880、#890各2.2g／1,600元（圖／品牌提供）

迪奧藍星唇膏幸運星願珍藏版#188、#720、#772、#999各3.5g／1,600元（圖／品牌提供）

如果說DIOR是把好運畫在臉上，那雅詩蘭黛則是把紅運養進肌膚裡！小棕瓶在2026新春換上「馬上紅運」限定包裝，以象徵能量的紅色視覺，呼應年節最真實的肌膚需求！面對熬夜、聚會與作息混亂，小棕瓶主打夜間修護節奏，透過獨家夜修護胜肽，在夜晚啟動修護機制，可幫助肌膚回到穩定狀態，對於過年期間需要頻繁見人、拍照的人來說，這款限定版包裝既討喜，也是能實際撐住氣色的關鍵角色，誰會不想收呢？

雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露-馬上紅運限定版50ml／4,450元（圖／品牌提供）

而在髮品領域，ORIBE則把馬年的精神直接昇華成藝術，2026馬年限定新年禮盒以「火馬之年」為靈感，攜手藝術家Chris Chun打造極具收藏價值的包裝設計，紅色基調交織金色線條，既有東方工藝的細膩，也保留ORIBE一貫的奢華態度。禮盒內收錄品牌經典「鍊金之鑰」洗護組合，主打強韌髮絲結構、提升彈性與光澤，從視覺到實用性都很到位！這不只是一組過年送禮選項，更像是一件為新年能量而生的藝術收藏，替整體造型加上一個不動聲色卻很有存在感的收尾。

ORIBE鍊金之鑰數大便是美洗護禮盒／9,740元（圖／品牌提供）

從唇妝的氣場、肌膚的狀態到髮絲的質感，今年馬年限定美妝不再只是紅色包裝競賽，而是各自用不同方式詮釋「好運上身」。也難怪每到新春，這些限定系列總是最先被討論、也最容易被列入必收清單。

