新春玩南投竹山 紫南宮求發財金、八卦茶園賞櫻海、竹藝燈會超夢幻！5條走春路線好運來

Photo Credits：killer612060、ada_00170

想要在新春期間討個好彩頭，同時洗滌累積一年的疲憊，那就前往南投竹山吧！不僅有全台人氣最強的財神信仰，更藏著如畫般的世外桃源。從紫南宮鼎盛香火求財開運，到八卦茶園隨風起舞的粉色櫻海，深入台版小嵐山呼吸芬多精，還是想在充滿工藝美學的竹藝燈會中漫步，竹山的春季正散發著獨有的靈氣與活力。

【南投五條走春路線】

竹山紫南宮開運求發財金 八卦茶園櫻花步道櫻花加茶園 竹山竹藝燈會 松瀧岩瀑布杉林溪洗滌身心靈 大鞍竹海竹山大鞍台版小嵐山

竹山紫南宮開運求發財金

photo Credits： peilini_623、girl9958742

位於南投竹山的紫南宮建廟迄今已有三百多年，香火鼎盛，許多民眾到紫南宮多為求發財金、錢母、撫摸金雞求好運，來自全台各地的信徒民眾總是絡繹不絕。春節期間更總是長長車龍，都為了求新春祈福、添財運而來。

開放時間：7:00-21:00

地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號

交通：搭高鐵至台中烏日站搭乘台灣好行公車站，至「竹山交流道」下車，轉乘紫南宮免費接駁車

八卦茶園櫻花步道櫻花加茶園

Photo Credits：killer612060、heapin963

軟鞍茶園又稱為八卦茶園，地形奇曲形如斗笠，一圈圈環繞又像極了八卦，成為許多攝影師與廣告取景的御用地點。到八卦茶園可以先爬到茶園最上方的觀景涼亭或升起空拍機，俯拍像是一隻粉紅巨龍俯臥綠色茶園上的特殊風景；接著走進茶園的櫻花隧道中，一抬頭就是粉色夢幻天空，美得讓人醉心。

地址：南投縣竹山鎮五寮巷11-1號

交通：建議自行開車前往

竹山竹藝燈會

photo Credits：coffeerun99

竹山自古以竹聞名，竹藝不僅是地方產業，更是重要的文化象徵。竹山竹藝燈會，結合生肖概念，打造「馬躍蝶舞」主燈，不只是點亮山城夜空，更能點亮民眾對竹山文化的認識與期待。燈區分布於菸葉館、連興宮、母愛公園，在每個燈區都可以看到用「竹」編織而成的特色竹裝置藝術外，運用不同媒材與編織技法，呈現傳統與當代交融，讓民眾在賞燈之餘，也能細細品味竹藝工藝。

開放時間：即日起至 2026/3/31

地址：南投縣竹山鎮祖師街32號 菸葉館、連興宮、母愛公園

交通：建議自行開車前往

松瀧岩瀑布杉林溪洗滌身心靈

Photo Credits：photo_sy31、ray_lin0304

溪杉公路的盡頭是松瀧岩瀑布，落差高達38公尺以上，如白絹般從鐘乳石岩洞上方傾瀉而下，磅礡氣勢成為杉林溪首景。從遠處看彷彿來到電影拍攝場景，旅客更能行走在岩洞下方的天眼步道，像是穿越水濂洞般，享受水氣帶來的沁涼與負離子。

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

交通：搭乘「台灣好行6883溪頭線」最為便利，可從台中火車站、干城站或高鐵台中站直達杉林溪終點站，每日班次約 3 班。

大鞍竹海竹山大鞍台版小嵐山

Photo Credits：ada_00170、ayu_k_i_w_i

南投竹山的大鞍竹海全長約 2.2 公里，兩旁翠綠的孟宗竹向路中心低垂，形成天然的綠色拱門，幽靜綠色隧道被美譽為「台版嵐山竹林小徑」。大鞍竹海風景區中設置有多處天然景點及步道，包括天井瀑布、太極峽谷、孟宗竹蔭林道及軟鞍八卦茶園等，值得一起順遊。

地址：南投縣竹山鎮

交通：搭乘台鐵/高鐵至台中站，轉乘客運至竹山車站，再換乘員林客運6724路（特定班次）前往，或在竹山轉搭計程車/民宿接駁車前往。

撰稿者/韓微微