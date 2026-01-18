新春玩苗栗必收！牡丹花季登場 梅花、橘林、落羽松、草莓園同步美拍

Photo Credits：molly888666、mermaidkiss._

2026年苗栗新春旅遊亮點不斷，無論是賞花、採果或是慢步森林，苗栗正用繽紛的色彩迎接每一位遊客，讓您在假期中隨手一拍都能刷爆社群平台，開啟充滿正能量的全新一年！

【苗栗美拍必收景點】

花露農場/牡丹花季1/16到3月

苗栗泰安鄉半天寮/李花

三灣落羽松

橙香森林/網美橘子園

莓香山丘/網美草莓園

Photo Credits：goodcimd1、annflowerhome

可以拍紫藤花、海芋、繡球花就在花露農場，每每走進就像進入像是油畫般美麗畫作中的花園，花團錦簇的各式花海讓人流連忘返。目前更擁有全台唯一的平地牡丹花花園，不必上到高山也能欣賞有花中之花稱號的牡丹花。搭配農唱內造景魚池噴灑水霧，夢幻又清新。

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

營業時間：平日9:00～17:00、假日8:30-5:30(週三公休)

苗栗泰安鄉半天寮/梅花

Photo Credits：aday0530

半天寮位於苗栗縣泰安鄉，每年春季，當地的李花盛開，整片山坡被潔白的花朵覆蓋，宛如披上白紗的新娘，吸引眾多遊客前來賞花。李花花期接續在梅花之後，盛開時雪白似雪，佈滿山坡，外型有點像櫻花，細細碎碎，朦朦朧朧，簇擁得一片潔白。

地址：苗栗縣泰安鄉

三灣落羽松

Photo Credits：molly888666、lilianwang_tw、haixing0527

GPS找不到的絕美湖中落羽松森林，從苗栗台3線101K旁的小巷進入，每年到了秋冬季節，這裡總是吸引大批人潮前來，因為它距離住在北部、中部的旅客都不算遠，且也是免費開放參觀喔! 佔地寬闊的水漾落羽松森林，近觀、遠望或是空拍視角都相當夢幻，環湖賞松的愜意自在深受歡迎 。

地址：苗栗三灣台3線101公里旁的小步道

橙香森林/網美橘子園

Photo Credits：_a.raw_、mermaidkiss._、ying_0720

結實纍纍的柑橘樹，兩排交織形成一道隧道，加上韓系可愛拍照佈置，一秒到濟州島享受渡假風情，這裡是近幾年相當受歡迎的橙香森林，尤其來到柑橘結果時，碩果纍纍、果香撲鼻。除了拍照留念，也能體驗採果樂趣，或在透明咖啡屋裡欣賞山谷景致、享用輕食餐飲，享受早春的美好。

地址：苗栗縣頭屋鄉明德村6號

電話：037-251496

莓香山丘/網美草莓園

Photo Credits：lu_satsuei、arielyun_1014

誰說採草莓一定要彎腰弄髒鞋？位於苗栗銅鑼的「莓香山丘」是近期網路上瘋傳的草莓聖地。運用「高架種植」技術，不僅環境乾淨整潔，更打造出層次分明的綠色走廊，讓遊客能優雅地在穿梭於紅寶石般的果實間。這裡除了最受歡迎的香水草莓，更有稀有的「黑金剛」品種，果肉紮實且香氣濃郁。

地址：苗栗縣銅鑼鄉（建議直接導航搜尋「莓香山丘」）

交通資訊：建議自駕前往

撰文者/ 海的那編