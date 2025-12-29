新春疫苗優惠開跑！ 雲林犬貓狂犬病注射每隻120元

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為強化動物防疫、降低狂犬病傳播風險，雲林縣政府宣布，自115年1月1日至31日辦理新春狂犬病疫苗施打優惠活動，縣內21家合作動物醫院同步提供服務，每隻犬貓疫苗注射費用僅收120元，盼提升施打率，守護人畜健康。

雲林縣動植物防疫所指出，活動期間民眾攜帶家犬、家貓至指定動物醫院施打狂犬病疫苗，即可享有優惠價格，較原價200至250元大幅減免，名額不限，注射一隻即贈送一份限定宣導品，鼓勵飼主踴躍帶寵物完成年度疫苗注射。

防疫所說明，若民眾於活動期間同時為家犬貓完成寵物晶片植入並辦理登記，另享加碼優惠。本次提供疫苗為有佐劑狂犬病疫苗，對疫苗成分曾有過敏反應，或指定施打無佐劑疫苗者，則不適用本次優惠方案。

縣長張麗善表示，臺灣目前仍屬狂犬病疫區，該疾病為人畜共通傳染病，一旦發病致死率極高，犬貓每年定期接種疫苗，才能有效阻斷病毒傳播鏈。她呼籲飼主善盡責任，主動配合防疫政策，避免成為公共衛生破口。

縣府提醒，依規定犬貓未施打狂犬病疫苗，飼主可處新臺幣3萬元至15萬元罰鍰。新春優惠活動兼具防疫與減輕負擔雙重效益，並加贈馬年限定宣導品，請民眾把握期間，及早為家中寵物完成疫苗注射，共同維護社區防疫安全。