新春瘋台南 黃偉哲至板橋大遠百推銷農漁特產品





迎接農曆春節採購熱潮，台南市政府攜手板橋大遠百舉辦「新春瘋台南．農來上賀禮」台南農產年節展售活動，於1月17日至18日在板橋大遠百9樓威尼斯廣場熱鬧登場。今(17)日市長黃偉哲特地北上，將台南優質農漁特產品新鮮直送北部，邀請民眾提前感受台南農產的豐饒與濃濃年節氛圍，把握春節前夕一次購足年貨的最佳時機。

黃偉哲表示，距離農曆春節不到一個月，特別帶著台南最具代表性的農特產品北上，推薦給最優質的北部消費者。台南四季皆有豐富且多元的農漁畜產，本次也帶來多項新品好物，如虱目魚海苔捲、鹿肉乾等特色加工品，當季鮮果則有口感爽脆的蜜棗、芭樂與小番茄，產品選擇相當豐富，相信能滿足消費者的味蕾。他也誠摯邀請大家，若喜歡台南農產，春節期間不妨親自走訪台南，體驗美食、美景與溫暖人情味。

廣告 廣告

農業局表示，台南憑藉著得天獨厚的氣候條件與完整的農漁畜產業，孕育出多樣且優質的農漁特產品，不僅新鮮安全，各項產品更蘊含產地職人的用心。本次在年節前特地展售精選的蜜棗、番石榴、洋香瓜等當令鮮果，以及肉乾、海鮮與各式農產加工品，盼望透過百貨公司年節市集形式展售，讓北部民眾不必遠行，也能輕鬆選購台南直送的優質年貨。

本次活動台南市農業局集結台南在地小農與業者精選特色農產，包含新化果菜市場的蜜棗、番茄、番石榴、洋香瓜，麻豆區農會的柚子加工品，南化區農會的蜜棗鮮果與蜜棗果乾，台灣甘藷產業策略聯盟推出地瓜球、蜜地瓜等人氣商品，以及千代蜜的果乾、好食農場的玉女蕃茄、春歸梅嶺多款梅製品、葉鮮紅的友善蔬果與植栽、綠野仙蹤農場的南棗核桃糕、善井農場的香草莢與香草甜點；漁產品部分，匯集台江漁人、國基漁場、吳家虱目魚、翁仕傑食品行、台南漁產運銷股份有限公司及台南市養殖漁業發展協會等優質業者，提供虱目魚、台灣鯛、白蝦、石斑、金目鱸、黃金鯧與烏魚子等年節必備海味；禽畜產品則有珍泰興肉鬆肉乾禮盒、合口味肉品現烤豬肉乾、林桑鴨蛋系列商品，以及台灣鹿茸與富農畜牧場推出的鹿茸保健品與即食料理，滿足年節送禮與團圓餐桌需求。

活動現場，黃市長也與遠東百貨副總經理陳佑任共同舉辦新春拍賣會，由參展攤商捐贈台南優質產品進行公益拍賣，拍賣所得全數捐贈予社團法人台灣阿甘精神發展協會，現場民眾響應熱烈，拍賣品全數順利拍出，為活動增添溫馨與公益意義。

更多新聞推薦

● 中共無人機進入東沙島領空 國防部：嚴重破壞區域和平穩定