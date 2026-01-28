新春福袋最吸睛 豐原太平洋百貨中獎率50%搶攻春節買氣

豐原太平洋百貨新春福袋，限量100份，2月5日起開搶，最大獎電動機車！（圖：豐原太平洋百貨提供）

農曆春節的腳步近了，進入消費者購買意願升溫的的黃金期，豐原太平洋百貨鎖定這波節慶商機，29日起祭出滿額回饋、會員加碼、和穩賺不賠中獎率超高達50%的福袋等策略搶攻買氣，堆疊利多毫不手軟，「馬上回饋」高達36%的好康！

重頭戲新春福袋，限量100份，2月5日起開搶！今年最大獎祭出價值74,980元的電動機車，卡友只要當日消費滿1000元加價1000元就可獲得福袋購買憑證加1000元禮券，直接把花出去的錢賺回來！初一下午憑購買憑證到一樓廣場抽福袋，熱騰騰的獎項包括：價值近5萬元的掃托機器、智慧電視、以及太平洋百貨禮券等50份大獎，等於兩個人就有一個可以再抽中福袋獎項，福袋中獎機率高達50%！

此外，初一早上還有限量100份百貨百元禮券紅包，初一上午9點50分發放號碼牌，讓早鳥民眾走春免費拿紅包，還有精采的舞獅表演博得新年好彩頭。初二到初六，在一樓廣場天天有趣味活動，不僅搏手氣，還有一元復始發財金可以拿。

而為迎接金馬年，豐原太平洋百貨推出全館滿仟送佰、滿額回饋、吉利卡友再加碼，還有新春卡友滿額禮等，層層堆疊創造出36%的超優購物回饋！好康優惠請上豐原太平洋百貨官網查詢。（張文祿報導）