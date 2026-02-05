新春聚餐限時激省！金子半之助雙人天丼千元有找、繼光香香雞炸物拼盤超豐盛

三大炸物、天丼、海鮮丼品牌推出春節限時優惠，幫客人省荷包。

農曆新年快來了，想在團聚時享美味、開運又省荷包？三大炸物、天丼、海鮮丼品牌優惠一次看！人氣台式炸雞店「繼光香香雞」推出爽吃4款人氣炸物的「新春大吉餐」，還送限量春聯；天丼名店「金子半之助」的雙人套餐千元有找；「日本橋海鮮丼辻半」則推出999元起「開運加馬」套餐，從前菜就開始精彩。

繼光香香雞從2月6日到3月1日，限時推出「新春大吉餐」，一大盒包含超大份香香炸雞、中份阿根廷魷魚、蒜脆杏鮑菇及甜心地瓜球2份，優惠價398元，隨餐再附限量春聯1張，全台限量1萬份。

「繼光香香雞」從2月6日起推出「新春大吉餐」，吃得到店內最熱賣的4款炸物。（398元／盒）

開運餐則包含大份香香炸雞、中份阿根廷魷魚及蒜脆杏鮑菇，優惠價298元，適合1到2人享用，過年下午茶或宵夜聚餐都適合。

購買「繼光香香雞」的「新春大吉餐」，就送限量春聯一張。

金子半之助則從2月13日到2月22日，推出天丼雙人套餐優惠999元、3人套餐1,599元，豐盛的天婦羅丼飯搭配海苔、特調氣泡飲及海帶味噌湯，味蕾滿意又飽足。

「金子半之助」的3人套餐，吃得到江戶前天丼、上天丼、和牛漢堡肉天丼和鳳尾蝦3隻。（1,599元／套）

兩個人想吃得更豪華，還有升級版、1399元的心動組合，吃得到黑松露龍蝦上天丼與和牛漢堡肉天丼，數量有限，售完為止。

「日本橋海鮮丼辻半」的「新春前菜盛合」，裝進松葉蟹腳、章魚佐柚子味噌、伊達捲、煙燻鴨胸等好料。（999元／份，前菜加購）

日本橋海鮮丼辻半同樣在2月13日到2月22日，推出前菜加價奢華吃的優惠活動。六宮格「新春前菜盛合」999元，吃得到松葉蟹腳、章魚佐柚子味噌、伊達捲、鴨胸等高級食材，集合甜、酸、鹹、煙燻與味噌等不同風味的精緻小菜，讓主角珠寶盒海鮮丼上桌前，先胃口大開。

「日本橋海鮮丼辻半」的「新春刺身盛合」，吃得到赤貝、海膽、黑鮪魚腹肉、北寄貝及胭脂蝦等11種當令海鮮。（1,299元／份，前菜加購）

愛吃生魚片的，更不要錯過1299元的「新春刺身盛合」，嚴選11道旬味海鮮，包括赤貝、海膽、黑鮪魚腹肉、北寄貝及胭脂蝦，鮮甜彈牙、分量十足。



