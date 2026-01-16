新春藝文齊發 新竹縣美術館四檔展覽同步登場

▲藝馳千里－湖畔畫會馬年新春特展。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新的一年到來，藝文迎來新氣象！新竹縣政府文化局美術館自即日起至2月22日展出「2026新竹縣茶花季 – 茶花原樹」、「藝馳千里－2026新竹縣書畫藝術學會會員聯展」、「藝馳千里－湖畔畫會馬年新春特展」及「MoxDi Island -內思高工多媒體設計科第十二屆畢業展」四檔展覽齊發，內容包含書法、國畫、西畫、陶藝、水彩等，展出作品多元豐富且精彩十足，為鄉親帶來濃濃的春節氣息，縣長楊文科歡迎鄉親一同共賞！

文化局表示，「2026新竹縣茶花季 – 茶花原樹」於美術館藝文走廊及戶外庭園嬌豔登場，展覽除靜態茶花花藝展外，於17日、18日兩天在文化局文化廣場舉辦開幕式，開幕式當天除贈茶花苗外，還辦理茶花教學、茶花彩繪擴香石創作、布藝茶花手作、公益活動義賣等課程，活動詳情請至新竹縣茶花園藝研究學會粉絲專頁，或電洽新竹縣茶花園藝研究學會，范秀英理事長0917-621052洽詢。

本次展覽包含茶花主題靜態畫展(1月14日至2月1日)及茶花盆景藝術(1月17日至2月1日)。畫展特別邀請知名西畫大師洪東標老師，帶領科園實中水彩創作研習班學員，以山茶花為主題進行創作，展現花卉之美在水彩筆觸中的多樣風貌；同時也展出素人畫家黃家馨以茶花為題的畫作，並將其作品延伸製作為茶花文創絲巾，搭配成裝置藝術，與原畫一同呈現，為展場增添創意與層次。

此外，亦邀請在地知名藝術家匯客市蔣育鳯老師，帶領學員以「茶花原樹」為主題精心設計花藝作品，透過藝術與自然的對話，為整體茶花展妝點出更豐富而動人的視覺饗宴。

「藝馳千里－2026新竹縣書畫藝術學會會員聯展」則於美術館105展廳展出，聯合開幕式訂於1月17日上午10時舉行，本次展覽約計30人參展，展出類別包含水墨、書法、油畫、水彩及複合媒材等五大類，展出50餘件作品，都是會員們細心、精心、用心創作的結晶，值得民眾放慢腳步細細欣賞與品味。

新竹縣書畫藝術學會創立於民國91年，成立宗旨以推廣、研究、交流書畫藝術並提升社會藝文風氣為目的。在歷任理事長賴煥琳校長、劉秀雲校長、彭祥瑀校長、胡國龍書法家與盧雲珍校長的經營之下展現豐碩成果，現任理事長為五龍國小廖志崑校長擔任，除鼓勵會員熱心參與會務和積極創作，並熱心且積極推廣書畫藝術教育。

「藝馳千里－湖畔畫會馬年新春特展」於美術館103-104展廳展出，聯合開幕式訂於1月17日上午10時舉辦，會員們透過油彩、水彩、水墨、膠彩、壓克力、版畫、立體雕塑等不同媒材創作呈現，期望透過展出傳達「藝術即生活、生活即藝術」之理念，讓「美」走入生活中的各個角落。

新竹市湖畔畫會成立於1998年，一路走來已逾20多個年頭，是新竹地區重要畫會之一，成員不乏享譽畫壇之優秀藝術家及傑出新秀，其作品透過觀察與沉澱由作品傳達，或抽象、或具象之表現形式，並體現生命剎那間的記錄，展現每一位會員的鮮明畫風與內在精神。

「MoxDi Island -內思高工多媒體設計科第十二屆畢業展」於美術館001-002展廳展出，本屆畢業生以「想像島嶼」為創作核心，透過設計串聯不同觀點與價值，攜手打造一座屬於多元、理解與包容的創作世界。學生們以自身的創意與天馬行空的想像力為出發，運用完整的世界觀與故事架構，將「島嶼」作為展覽主視覺意象。

展覽共規劃十個風格鮮明的組別，包含匯集關注情緒與心理議題的、推廣健康與生活知識的、探討行為影響力的、陪伴自我成長的與、關注親子關係的、以及從氣味、聲音與信仰切入文化議題的、與。各個組別以不同設計語言，回應情緒關懷、社會現象、生活行為、文化記憶與自我成長等議題，呈現學生們對生活與社會的觀察。