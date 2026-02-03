新春詐騙活躍守住年終紅包 劉美芳籲民眾謹記防詐3步驟

248260203a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

農曆新年將至，新北市議員劉美芳日前受邀與三峽警分局偵查隊小隊長楊皓畯、樹林區南園里里長李培鈺錄製節目，針對春節期間的防詐騙關鍵進行宣導。劉美芳分析，年節前後是詐騙集團最頻繁活動的時期，這段時間年終獎金與紅包剛入帳，加上民眾忙於採購或準備返鄉，常在思慮不周的情況下輕信陌生訊息。

劉美芳指出，近期詐騙手法花樣百出，多半利用受害者的情緒壓力進行誘導，她曾接獲多起令人遺憾的案件，有長輩因一通電話被告知帳戶牽涉案件，便嚇得交出畢生積蓄；也有年輕族群誤入保證獲利、翻倍投資的群組，最終讓辛苦工作的年終獎金石沈大海。此外，包含假交友、假紅包網址或中獎簡訊，皆是容易讓人放鬆戒心的常見陷阱。

面對層出不窮的詐騙招式，劉美芳呼籲民眾，過年是闔家團圓的時刻，凡是碰到與金錢流動相關的要求，首要動作就是「放慢節奏」，多找人詢問、多確認一次，就能增加防禦的機會，絕對不能因為趕時間而掉以輕心。她特別提醒，詐騙集團專挑節日時、民眾心態較為浮躁的時機出手，民眾必須保持警覺，守護自己辛苦整年的勞動成果。

劉美芳也分享關鍵的防詐3步驟：首先，若查覺訊息有異，應立即撥打165反詐騙專線；其次，若不慎匯款，必須搶在第一時間通知銀行啟動攔阻程序；最後則是勇於報警，這不只是為了保障自己，更能避免出現更多受害者。她強調多一分查證的耐心，就能減少財產損失風險，希望市民都能善用防詐資源，讓辛苦積蓄免於落入非法份子手中。

照片來源：新北市議員劉美芳臉書翻攝

