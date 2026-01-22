新春買福袋博好運台中兩大百貨福袋大戰點燃

▲台中廣三SOGO「奔馬迎新 福滿袋」，主推「1680元拚15萬元鑽戒」，2月7日開賣。（圖／廣三SOGO提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接2026金馬年，台中市兩大百貨龍頭福袋大戰點燃。新光三越台中店與廣三SOGO今日公開福袋內容，台中廣三SOGO主推「1680元拚15萬元鑽戒」，新光三越台中店祭出價值52萬元一克拉鑽戒與電動舒適椅等豪禮，參加「點數放大數」扣100點，還有機會抽中價值299萬元的Benz EQE300電動名車大獎，邀請消費者一起買福袋博好運。

每逢春節「買福袋、搏好運」已成為全民迎新春重要儀式，新光三越台中店推出「馬躍新境好運福袋」與「金馬奔騰福箱」雙款預購，分別於2月5日及2月9日上午10時在APP準時開賣。消費者只需扣skm points 100點，即可以1000元預購福袋，限量300份，3000元預購福箱，限量200份。

▲新光三越台中店福袋祭出價值52萬元一克拉鑽戒與電動舒適椅等豪禮，（圖／業者提供）

新光三越台中店今日表示，今年大獎陣容奢華，最大獎為價值52萬元的一克拉鑽石戒指，另有價值21.7萬元的電動舒適椅、Gogoro電動機車及高雄日航酒店住宿券等500個獎項。此外，新光三越更祭出點數放大術，扣100點就有機會抽中價值299萬元的Benz EQE300電動名車。

台中廣三SOGO則推出「奔馬迎新 福滿袋」，將於 2月7日上午10:30 準時開賣憑證，民眾持APP扣60點加1,680元即可購買，限量300份。廣三SOGO主打超高CP值與夢幻大獎，

，每組皆含 20吋多功能行李箱，配備海關鎖、飲料杯架、手機支架、避震止滑輪、置物掛鉤與擴充設計，實用度滿分，整組內容物總價值超過 6,800元，讓消費者買福袋也能直接回本。

此外，廣三SOGO的福袋還能雙重抽獎，第一重可抽多項人氣家電與熱銷好物，包括 OGAWA全能溫熱氣壓按摩椅墊、FUJI小姿足美腿機等。第二重壓軸再加碼夢幻大獎，將抽出金鈿紅碧璽鑽石戒指，價值15萬9800元，及高島沙發按摩椅等。

▲台中廣三SOGO「奔馬迎新 福滿袋」，主推「1680元拚15萬元鑽戒」，2月7日開賣。（圖／廣三SOGO提供）

除了福袋，兩家百貨也規劃豐富新春活動。新光三越邀請剪紙藝術家成若涵採用環保再生材質製做環保福袋，並推出多款美妝香氛點數換購。廣三SOGO則從年前熱鬧到年後，大年初一有舞龍舞獅開場，初五更邀樂成宮媽祖駕臨祈福。兩家百貨火力全開，要讓消費者袋福袋財，好運一整年！

