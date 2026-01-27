新春走入滿月圓 森林祈福籤陪伴迎接嶄新一年

▲滿月圓祈馬季主題活動簡章。

【記者 李宏燁／新竹 報導】為迎接新春佳節，林業及自然保育署新竹分署所屬滿月圓國家森林遊樂區，於 1月26日（一）起至3月15日（日） 推出馬年限定主題活動——「滿月圓祈馬季」，邀請民眾走入山林，在鬱鬱蔥蔥的山林環抱中許下心願，以最貼近自然的律動迎接嶄新的一年。

滿月圓國家森林遊樂區以豐富的森林景觀、清幽的步道環境與多樣的自然生態著稱，新春期間正值山林景色清新宜人，適合闔家走春踏青。遊客中心以「森林祈願」為主題，將傳統的新年祝福轉化為溫和且具儀式感的感官體驗，引導民眾在放慢腳步的同時，感受森林帶來的安定與陪伴。

廣告 廣告

▲滿月圓祈馬季森林籤跟繪馬。

活動期間推出兩項限定體驗活動。其一為【蕨對好運籤】，每日 09:30 至 16:00 開放參與（每週二及除夕休館），民眾至遊客中心追蹤官方粉絲專頁後，即可參與「蕨對好運籤」活動。籤詩別出心裁，以園區豐富的「蕨類植物」為主角，結合其生態特性與森林意象，轉化為溫暖的新年祝福。民眾在抽籤求好運的同時，也能深入認識滿月圓的植物生態，帶回一份專屬於山林的節慶祝福。

此外，亦可至遊客中心森林館選購「滿月圓限定客製繪馬」，參與【繪夢。繪馬】活動。在木質的溫潤觸感中，親手書寫新年願望或繪製專屬圖案。完成後，繪馬可帶回收藏，或掛置於園區特別設置的「祈福亭」合影留念，將心願與森林景色一同定格，成為新年走春的溫暖回憶。

▲春節期間踏訪森林。

新竹分署表示，希望透過【滿月圓祈馬季】系列活動，讓民眾在新年期間走進森林、放慢生活節奏，將對新一年的期許寄託於自然之中，在親近山林的過程中，深化對森林環境與生態保育的認識。活動期間除每週二及除夕休館外，其餘時間皆開放參與，歡迎民眾把握新春時節，前來滿月圓走春祈福。

活動資訊及最新消息請見「滿月圓國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁。洽詢請電洽遊客服務中心（02）2672-0542，服務時間為 08:30–17:00（每週二及除夕休館）。(圖／滿月圓遊客中心提供)