新春走春來新竹 櫻花秘境、炮仗花海、紅樹林步道！6大療癒景點一次收

Photo Credits：fifi60275_、tsotso_1206

別再說新竹是景點沙漠啦！新年走春就鎖定風城，從夢幻粉紅櫻花、喜氣炸裂的炮仗花海，到宛如置身國外的落羽松大道，我們精選了6大超好拍的療癒系祕境。無論是想漫步在紅樹林生態步道感受海風，還是到生態農場近距離接觸萌寵，這篇通通幫你整理好了。

【新竹6大療癒景點】

新豐紅樹林生態保護區/潮間帶步道

關西櫻花秘境/賞櫻

小森之歌/落羽松

新竹公園櫻花季

綠世界生態農場

蓮華寺/炮仗花牆

新豐紅樹林生態保護區/潮間帶步道

廣告 廣告

Photo Credits：stanley_pic、aday0530

位於新豐溪出海口附近，地約8.5公頃，是北台灣唯一水鼻仔、海茄苳混生的紅樹林，走入被壯觀樹海包圍的觀賞步道生態保護區，可以近距離探索大自然的奧妙；綠葉如茵，好像來到龍貓的小隧道，也讓人心情清新開朗了起來。

地址：新竹縣新豐鄉新豐村池府路156號

關西櫻花秘境/賞櫻

Photo Credits：tsotso_1206、aa_travel_tw

堪稱新竹賞櫻祕境的關西坪林國小，在學校正對面的池畔有座櫻花林，數10棵寒櫻滿開時，矮接的櫻花讓人更可以享受被粉嫩花朵包圍的浪漫，總吸引許多人前來朝聖。

地址：新竹縣關西鎮11鄰11號

交通資訊：5620在上石崗下車走30分鐘。

小森之歌/落羽松

Photo Credits：elena_0921、imhaven84

隱身於新竹尖石鄉的「小森之歌」，是結合咖啡廳與秘境景觀的夢幻景點。園區內一片落羽松林，每逢秋冬轉紅、春日吐新綠，隨著山嵐與陽光交錯，宛如走入童話。木造建築與悠閒氛圍，讓遊客可邊享用咖啡甜點邊賞景，遠離塵囂。因獨特景致與季節變化，成為新竹山區人氣拍照打卡熱點，也是情侶、親子與旅人休閒的理想去處。

地址：新竹縣尖石鄉錦屏村那羅143-6號

交通資訊：建議自行開車前往

新竹公園櫻花季

Photo Credits： frank.0915

新竹市三大賞櫻勝地，其中首選便是位於火車站旁的新竹公園，園區面積廣大種植逾800株櫻花，以河津櫻、八重櫻及富士櫻等品種為主。在粉嫩浪漫櫻花樹下野餐會很是浪漫，也能順道走訪鄰近的台灣昆蟲館、春室Glass Studio 等景點。

地址：新竹市東區

交通資訊：新竹火車站步行前往

綠世界生態農場

Photo Credits：fifi60275_、sally6322sally

過年帶小孩來這準沒錯！除了有超萌的羊駝（草泥馬）散步秀，還有鳥類園、蝴蝶園等六大主題區，近距離感受大自然的生命力。而且綠世界生態農場中也有一整片落羽松，現在也進入轉黃的季節。

地址： 新竹縣北埔鄉大湖村7鄰20號

交通資訊：國道3號竹林交流道下接台3線往北埔方向；可搭乘「台灣好行獅山線」至綠世界站下車，轉乘免費接駁車入園。

蓮華寺/炮仗花牆

Photo Credits：sweet8824、s_h_u.1204、tobeybears

竹北市與新埔鎮交界處的蓮華寺，是已有150年的歷史三級古蹟，廟後方庭園有三層高的炮仗花階梯，傾洩流淌而下形成美麗橘紅花瀑。寺廟位於犁頭山可遠眺十八尖山美景，後方還有石雕公園能賞櫻，清靜幽雅的賞花好去處。

地址：新竹縣竹北市犁頭山下39號

撰文者/ 海的那編