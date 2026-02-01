新春轉職好機會！北市就服處釋逾500個職缺 薪資最高近50K

〔記者蔡愷恆／台北報導〕時值歲末年終，台北市就業服務處各就服站於3日至5日推出現場徵才活動，邀集15家知名企業，釋出514個工作機會。徵才廠商有屈臣氏、三商家購(美廉社)、棉花田、統一生活事業(康是美)、好好生活家居家具(特力集團)、彩宸生活事業(馬修嚴選)、阿爾法餐飲(雞湯大叔)、微笑單車(YouBike)、錢櫃／忠孝分公司、安民居家長照、聯承居家長照、惠安居家長照、歲悅居家長照、潤田居家長照、圓光居家長照，共計15家企業。

就服處指出，門市遍及雙北的屈臣氏、美廉社、康是美、棉花田，本次共釋出193個職缺，包含專案管理師、宅配司機、儲備幹部及門市正、兼職人員，適合希望兼顧家庭工作的求職者。另外，彩宸生活事業(馬修嚴選)更提供每年4天志工假，鼓勵員工投入公益。

就服處表示，阿爾法餐飲(雞湯大叔)這次招募內、外場正兼職夥伴，正職薪資上看45K、兼職時薪最高250元，同時提供新人到職獎金、介紹獎金、生育獎金、托兒補助，以及過年店休(百貨店除外)。

就服處提到，微笑單車／YouBike也參與徵才，夜班調度專員及大夜班維護專員薪資最高近50K，另有全時、兼職職缺。另外，錢櫃開出日、中、夜班正兼職服務員與清潔人員職缺，工時彈性。

就服處說明，長期照顧服務領域共有安民、聯承、惠安、歲悅、潤田、圓光等6家居家長照機構釋出91個照服員職缺，時薪200元起、最高可達650元，並提供照顧責任險、定期健檢、留任獎金及照顧裝備補給等福利。

