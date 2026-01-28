新春送暖不停歇 警友站感謝警察辛勞付出

1769585816594

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】新春佳節將至，值此歲末迎新之際，肩負維護社會治安重任的警察同仁，仍日夜穿梭於大街小巷，堅守崗位、辛勞執勤，甚至無法與家人圍爐團聚。基隆市警察之友會第四辦事處中華路警友站有感警方長期為民服務的付出，特別致贈禮盒及加菜金，向第一線警力表達關懷與慰勞。

基隆市警察之友會第四辦事處中華路警友站長曾世村，於115年1月26日15時許親自前往致贈水果禮盒及加菜金，慰勞辛勞執勤的警員，並對警方犧牲與家人團聚的假期，仍堅守崗位、全力維護治安，表達由衷的敬意與感謝。

中華路分駐所長陳諺錡表示，中華路警友站長期關心所內同仁，對於改善執勤環境更是不遺餘力，充分展現「警力有限，民力無窮」的精神，無疑是警方最堅強、最溫暖的後盾。