新春送暖！頂新和德文教基金會攜手公益禮盒 讓愛傳出去

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節將至，團圓的同時也能傳遞善意。頂新和德文教基金會再度透過「愛的 GOOD 力」平台，邀請民眾認購公益禮盒，讓年節心意化為支持身心障礙者自立的力量。

頂新和德文教基金會攜手多家公益夥伴，透過「愛的 GOOD 力」平台邀請大眾認購禮盒。（頂新和德基金會提供）

迎接新春，頂新和德文教基金會持續透過「食公益」計畫，陪伴糧莘庇護農場與愛不囉唆（ABRAZO）等社福單位，協助身心障礙者在專業化發展的道路上穩定前行。今年，基金會攜手多家公益夥伴推出「新春送暖，讓愛延續」活動，希望讓年節禮盒不只是美味，更成為支持庇護單位的力量。

位於雲林的糧莘庇護農場是首座結合食農教育與環境教育的庇護農場，秉持「訓練替代照顧」理念，為身心障礙者打造療癒的工作環境。農場以有機農法種植被譽為「紅寶石」的台灣紅藜，並開發出紅藜點心綜合禮盒，內含紅藜香鬆、地瓜酥與紅藜茶等產品。庇護員工在農務中學習播種、採收與加工，不僅累積工作能力，也在土地間找回自信與成就感，把大地的滋味化作新春最真誠的祝福。

糧莘庇護農場以「訓練替代照顧」為理念，為身心障礙者打造具療癒感的工作場域。（頂新和德基金會提供）

此外，由唐氏症基金會經營的「愛不囉唆（ABRAZO）」庇護工場，今年推出多款手感餅乾禮盒。「ABRAZO」在西班牙語中意為「擁抱」，象徵對身心障礙者的接納與支持。工場透過系統化培訓，讓庇護員工從製作餅乾、包裝到出貨，逐步建立穩定的工作節奏，每一份餅乾都承載著自信與能力。

即日起至 2 月 15 日，民眾可在「愛的 GOOD 力」平台購買糧莘庇護農場紅藜點心禮盒、ABRAZO 手感餅乾禮盒、雲林縣身心靈健康關懷協會「蕎餽禮盒」或伯立歐小兒麻痺愛加倍庇護工場商品。凡購買不限金額並將購買憑證截圖上傳至官方 LINE@，即可獲得抽獎機會；單筆消費滿 2,000 元者，前 20 名還可獲贈禮盒一份，送完為止。

頂新和德基金會表示，希望透過活動讓更多人看見公益團體的努力，也讓年節採購變成支持身心障礙者穩定營運的一份力量。更多資訊可上「愛的 GOOD 力」官方網站查詢（https://gogo-good.com/）。