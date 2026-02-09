新春連假首衝情人節 EASY SHOP開運商品助妳紅到發紫

EASYMiss Audrey 開運防擴雙C-穿出集中澎潤乳溝蠶絲無鋼圈內衣-桃花心願粉。 （EASY SHOP提供）

記者王正平／高雄報導

今年西洋情人節攜手農曆新年，「愛與好運」成年度最強消費關鍵字 ，象徵愛情與好運同步開局，台灣國民內衣店EASY SHOP看準雙節重疊帶動的送禮與自購熱潮，在同時承載了浪漫告白與新年祝福的雙重意義下，集結旗下多款話題商品在即日-2/22(日)期間，推出網路限定專屬滿額$2500折$200、全通路滿$3500現折$300、指定開運內衣買一送一外，更享有消費即享$108元開運內褲超值加購，全館滿額$5000再贈獨家限定開運洗衣球的多重好康活動。

【開運主打】Miss Audrey_開運防擴雙C系列-穿出集中澎潤乳溝蠶絲無鋼圈內衣(價格$1380)，同款有桃花心願粉、喜事盈門紅、金福滿滿黃、好運青來綠開運四色。側收集中立體杯設計，雕塑完美胸型穩定撐托、內外助攻，輕調整機能防外擴與下垂，無鋼圈及罩杯蠶絲內裡設計頂級呵護舒適升級，同步讓你輕鬆稱霸全場。新的一年想要財運感情雙加持這套真的必收！

【柔系自寵】Banana Pie × 米工聯名IN ZERO米工聯名 無重力無鋼圈內衣(價格$880)，完全為女性貼身打造，擺脫束縛、享受內著最自在的狀態。插畫家米工聯名款無痕無鋼圈設計，以穿著舒適零負擔為主要訴求，無痕款式穿衣不易顯痕跡輕柔舒適，穿上能自在一整天。

【撩慾性感】Miss Audrey 魅惑之夜蕾絲睡衣組-純慾透膚蕾絲性感睡衣+丁字褲($790)，以誘惑紅色調及神祕性感黑色調層疊蕾絲細節，營造若隱若現的視覺張力，極透膚紗裙設計隨步伐擺動更添魅惑氛圍，搭配細帶丁字褲，展現性感卻不張揚的成熟魅力，成為情人節夜晚最具話題性的戰袍。

【必備臀財褲】iMEWE 開運內褲及iONNO暴富男褲組─每天與私密肌接觸的內褲，除了健康衛生需定期汰換外，在過年期間換穿新褲也有「臀財褲」的象徵寓意。男性內褲則主打話題商品「暴富男褲」，三件一組開運價888元，三款花色可依心情變換，是今年男性新年必備的招財內著。快趁著情人節兩個人一起換穿新內褲，不只能營造特殊情趣感情升溫，讓財氣也成雙。