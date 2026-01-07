新春配鏡 馬上開運 得恩堂85週年慶 百萬大抽獎

生活中心/綜合報導

嶄新的一年開始，好視鄰居得恩堂眼鏡提醒大家要記得定期做視力健康檢查，若感覺看東西沒有以前清楚，就快到得恩堂做精準驗配，換一副新眼鏡，好視馬上來！2026年第一件好事，得恩堂眼鏡歡慶85週年！立馬獻上百萬感恩大禮包分享給大家！現在到得恩堂配鏡就可參加百萬大抽獎，獎項超豐富有機會獲得 iPhone17、捷安特電動自行車、Nintendo Switch 2、VIVE Eagle智慧眼鏡、易遊網萬元禮券 等大獎！配個眼鏡就有機會順便把這些大家最想要的新年禮物帶回家，這樣的好事只在得恩堂喔！

即日起至3/31日，到得恩堂眼鏡配法國光學大廠依視路公司之品牌鏡片，享指定鏡框最高可折2000元；配多焦鏡片再享60天好視保證！安心配鏡包您滿意！另外，還有得恩堂獨家活動，配時尚名牌雷朋眼鏡指定光學款整副$3980，再送限量口袋行動電源(款式隨機贈送)，送完為止，千萬別錯過！

過年前來得恩堂配鏡，有機會拿到限量刮刮卡，驚喜好禮等你來刮！還有可愛吉祥物的馬年開運紅包袋喔！數量有限，更多優惠方案請洽得恩堂眼鏡門市，或上官網www.grace.com.tw查詢！

眼鏡連鎖通路領導品牌得恩堂眼鏡守護全民視力健康85年，是大家最熟悉的好視鄰居！得恩堂秉持「得恩、感恩、報恩」的經營理念，以專業技術、絕佳品質與用心服務來守護全民視力健康。得恩堂率先業界引進精準驗配流程，每位驗光師均具備純熟的驗光和配鏡技術，能深度了解顧客視覺感受，根據每個人不同的用眼需求量身打造最合適的眼鏡。得恩堂將持續提升服務品質，提供最完善的個人視覺矯正方案與視力保健訊息來照顧全家人的視力健康。得恩堂眼鏡85年，持續守護您的美好視界！