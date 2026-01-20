新春開刮注意！ 「2000元買2000萬夢想」今年10個機會

2000元的含有10個2000萬元頭獎，中獎率高達69.33%。（圖／東森新聞）





迎接馬年到來，台灣彩券公司公布最新5款刮刮樂，其中2000元的含有10個2000萬元頭獎，中獎率高達69.33%，另外500元的金馬獎，中獎率高達100%，早在1月初開賣的5款馬年刮刮樂，也有人算出各別的期望值，數值越高代表每100元虧損的金額越低，適合理性玩家購買。

迎接2026馬年到來，台灣彩券公司推出新年限定的刮刮樂，包含2000元還有500塊錢的，其中2000元刮刮樂的最大頭獎含有10個2000萬元。

廣告 廣告

金光閃閃的多款刮刮樂擺滿桌子上，眾人矚目的新春限定，2000元刮刮樂中獎率有69.33%，頭獎10個2000萬，還有1200個100萬元獎項，發行1100萬張。

不想花了錢卻像打水漂，也有500元的金馬獎，中獎率高達100%，有14個頭獎300萬元，發行750萬張。

除了新公布的五款，另外第一波也有五款，1月初早開賣，面額從100、200、300、500到1000元，除了常見的中獎率、回本率，已經有人算出期望值，意思就是「每百元的虧損金額越低」，其中1000元的刮刮樂期望值負26，最低，適合不想虧太多、比較理性的玩家。

另外很多人也分享，刮刮樂怎麼選，挑號碼也很重要，臉書更有相關社團分享選號的都市傳說。

彩券行業者：「（都市傳說）1號中2號就不會中，但現在是隨機，可能1-5號都會中，後面6-10就都不會中，最厲害的是01，就是頭跟尾，頭有中尾就不會中，尾有中頭就不會中，這是真的是傳說。」

常見的刮刮樂都市傳說還包括，第一本跟最後一本容易中獎，過年初一刮運勢最旺，刮刮樂繞貓咪頭3圈，不少人試過後都說真的有靈，吸引民眾嘗試。

但都市傳說終究只是傳說，聽了讓人會心一笑，但切勿迷信，買刮刮樂會不會中獎，真的是要看運氣。

更多東森新聞報導

127億元樂透彩金鬧爭奪戰 他弄丟彩券痛失62億！提告爭權竟殺出神祕人搶錢

快訊／快掏口袋！威力彩5.2億頭獎號碼公布

快訊／快檢查！1.1億大樂透獎落台南 一注獨得

