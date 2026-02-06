新春開運看黃金花海！這五處炮仗花牆隨便拍都是走春大片

Photo Credits：pierrehuang、double.leo.tw

迎接 2026 丙午馬年，想要「一馬當先」搶好運，視覺最討喜的金橙色炮仗花絕對是走春首選！每逢春節，如瀑布般傾瀉而下的炮仗花牆同步綻放，金亮的花苞宛如成千上萬串鞭炮，不僅充滿節慶喜氣，更有著「紅紅火火、財源廣進」的好兆頭。

【新春開運5處炮仗花海】

嘉義農試所

舊社庄公園

麥寮鎮東宮

銅鑼炮仗花步道

大甲溪溪頭福德祠

嘉義農試所

Photo Credits：double.leo.tw、sh278938

位於嘉義市區的嘉義農業試驗分所，是內行人才知道的走春秘境。沿著民權路的外牆，延伸出一道長達百公尺的橘色長廊。這裡的炮仗花密度極高，花苞沉甸甸地垂墜，形成一片厚實的「金橙色地毯」。由於地點相對隱密，賞花氛圍比起其他景點更加靜謐悠閒。在暖和的嘉義冬日下，金色的花朵在藍天映襯下顯得格外亮眼，是捕捉網美文青照的絕佳地點。賞完花後，還能順遊附近的嘉義公園或植物園，安排一場愜意的森呼吸之旅。

地址： 嘉義市東區民權路 2 號

交通資訊：搭乘台鐵至「嘉義火車站」，轉乘市區公車（66路）至「嘉義公園站」下車，步行約 5 分鐘抵達。

舊社庄公園

Photo Credits：double.leo.tw、sunlightbai

隱身在台中北屯住宅區內的舊社庄公園，是近年快速竄紅的社區秘境。這裡的炮仗花沿著公園圍籬與支架攀爬，形成如波浪般的橘色圍牆。雖然規模較銅鑼精緻，但花朵盛開的密集程度毫不遜色。最吸引人的是，這裡的地理位置極佳，緊鄰捷運站，是都會區難得一見的賞花熱點。春節期間，公園內常有走春運動的民眾，充滿生活感與年節喜氣，非常適合全家大小在午後搭乘捷運前來，輕鬆拍出溫馨的開運合照。

地址： 台中市北屯區松竹路與南興路口（舊社公園內）

交通資訊： 搭乘台中捷運綠線至「舊社站」，出站後步行約 3 分鐘即可抵達

麥寮鎮東宮

Photo Credits：double.leo.tw、pierrehuang、himikochen、syl.vialife

麥寮鎮東宮正對面300公尺長的炮仗花步道，滿開的橘黃花苞宛如瀑布般傾瀉而下，形成一片極美花牆，與老屋的頹廢感形成強烈對比，花開富貴正是炮仗花象徵的含義，更是美翻民眾的 IG 打卡牆。

地址：雲林縣麥寮鄉中山路43號

交通資訊：斗六車站搭公車 7101、7103、7104 至鎮東宮下車後，步行前往

銅鑼炮仗花步道

Photo Credits：beckhamhong66、vivian06041、hot66600

苗栗銅鑼環保公園有著一條綿延一公里長的炮仗花步道，只要看到炮仗花開就知道年到了！明亮橘紅色彩，充滿過年過節喜氣洋洋氛圍，趁著假期到銅鑼欣賞金黃色的浪漫，附近協雲宮推薦可順遊賞櫻喔!

地址：苗栗縣銅鑼鄉新興路100號，導航設定「苗栗環保公園」

大甲溪溪頭福德祠

Photo Credits：double.leo.tw、jasonli.json

位於石岡與新社交界處的大甲溪溪頭福德祠，擁有堪稱「瀑布級」的炮仗花奇觀。這裡的炮仗花從高處坡地垂降而下，形成一片高達兩層樓、長達數十公尺的巨型花牆，遠看就像一面垂掛在河畔邊的橘色大窗簾。由於鄰近大甲溪畔，視野遼闊且空氣清新，賞花時還能遠眺山脈景致。這裡的炮仗花花期往往能持續到元宵節前後，是春節長假後半段的最佳走春方案。在土地公廟的守護下賞花，更增添了一份馬年「土地生財」的好運意涵。

地址： 台中市新社區與石岡區交界（建議導航「大甲溪溪頭福德祠」）

交通資訊：建議自行開車前往。

撰文者/ 海的那編