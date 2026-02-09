新春限定！雲林文化館神「馬」都好玩 120場活動集章送福袋

雲林文化館推出120場次新春限定活動，初一到初五集章送福袋，內容豐富，陪民眾歡度新年。（圖：雲林縣文觀局提供）

提供民眾走春好去處，雲林縣文觀處串連縣內10多個文化場館，將從2月11日起至22日推出多達120場次的新春限定活動，邀民眾闔家大小一起來春遊，過一個好玩又充實的新年連續假期。

雲林縣文觀處指出，喜愛手作的朋友千萬別錯過最應景的DIY體驗活動，黃金蝙蝠館有蝙蝠剪紙、鑰匙圈DIY，二手玩具屋有年獸面具DIY；雲林記憶Cool有彩繪燈籠；海口故事屋也有馬年剪紙與摺紙DIY；想要擁有獨一無二的專屬春聯，北港工藝坊也有春聯版畫體驗，還有雲林布袋戲館的「我的春聯我來寫」活動。

為了讓大家過新年、長知識，雲林文化館還規劃多檔年節主題特展，包含二崙故事屋的詔安客家食光展與「謝平安．詔安慶典」展、北港工藝坊「莊素月老師十字繡特展」、雲林記憶Cool的「駿馬展鴻圖-丙午新春臺灣古地圖特展」、西螺生態博物館「醬韻-西螺醬油．百年風華研究展」，同時，二手玩具屋更特別舉辦新春文化 Q&A，好玩又能學知識。

凡是走訪雲林縣內6個文化館，參加指定活動並集滿6個章戳後，就可現場兌換文創福袋，（圖：雲林縣文觀局提供）

另外，還有一系列小朋友最喜愛的新春限定活動，包含土庫第一市場的「新春童玩嘉年華、詔安客家文化館的「馬年開運嘉年華」、他里霧文化園區「2026快馬勇闖他里霧」闖關活動，保證讓小朋友嗨翻天。此外，新春期間到雲林故事館聽故事，到布袋戲館看表演，也都是很棒的選擇。

縣府文觀處表示，從初一到初五，規劃了新春最好康的集章送福袋活動，凡是走訪縣內6個文化館，參加指定活動並集滿6個章戳後，就可現場兌換文創福袋，限量200組，送完為止！（龐清廉報導）