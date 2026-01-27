新春霞海月老祈良緣 中台灣燈會童話年味

迎接丙午赤馬年，全台新春活動齊發。台北捷運攜手台北霞海城隍廟推出「捷米×月老祈福御守套票」為單身族助攻良緣；台北孔廟規畫結合書藝、雅樂與漢服體驗的春節文化饗宴；中台灣燈會跨界攜手國際IP「姆明一族」，打造療癒系童話燈區，從祈福、文化到燈會旅遊，為民眾鋪陳充滿年味的新春行程。

想在新的一年為感情加分，台北捷運與台北霞海城隍廟聯名開賣「捷米×月老祈福御守套票」。套票售價120元，內含祈福御守、捷運二次票與多語言捷緣籤詩刮刮樂，設計融合捷運列車意象與月老祝福，象徵緣分圓滿、好事成雙。

北捷更將套票帶至霞海城隍廟完成過香爐儀式，為民眾祈求良緣順遂。套票2月1日至15日於北門站週末限定販售，並於多處捷運商品館上架，首批購買者還可獲得馬年紅包袋。

年節走春也能感受濃厚人文氣息。台北孔廟在春節期間將舉辦「翰墨賀歲・駿馬迎春」系列活動，集結近30位書藝家現場揮毫，並規畫版印斗方、生肖剪紙等親子手作體驗。大年初一(2/17)至年初五(2/21)雅樂演出、新春祈福卡揮毫與限量漢服體驗輪番登場，讓民眾在古蹟空間中，沉浸式體驗傳統儒學與藝術交織的年節氛圍。

2026中台灣燈會同樣不容錯過，與80週年國際IP「姆明一族」合作，自1月起於台中多處城市地景現身，包括市民廣場的全球最大巨型姆明氣偶、台中公園湖面漂浮氣偶及多處交通節點裝置，掀起打卡熱潮。台中市政府進一步進行「拍姆明、送姆明」活動，於1月31日發送限量姆明小提燈，與親子與粉絲們提前感受燈會魅力。

中台灣燈會自2月15日至3月3日在中央公園點燈，主燈以「極光下的姆明谷」打造沉浸式童話場景，結合聲光展演與大型氣偶，民眾可白天遊城、夜晚賞燈，為馬年寫下療癒又幸福的新春回憶。

