新春首月展店15家 醫美集團加速亞洲布局 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】2026 年新春一開始，露琺意醫美集團即展現高速成長動能！集團旗下頭皮管理品牌 BeautyAgent日前宣布與台灣細胞製造指標企業亞家生技展開合作，並於台北環球101設立新據點，顯示美業服務正式邁入「細胞製藥級規格 × 科學管理」的新世代，逐步導入生技與科學管理思維，反映產業跨域整合趨勢。

除頭皮管理品牌外，露琺意旗下LuVaii皮膚管理與日本企業家Roland合作的RBL日式除毛品牌，也同步展開展店計畫。根據集團公布資訊，2026年1月於台灣北、中、南地區，以及馬來西亞西馬與東馬市場，共新增15家門市，擴張速度在同業中引發關注。

廣告 廣告

由創辦人阮丞輝領軍，露琺意醫美集團走出不同於傳統美業的經營模式，將美業全面結合醫學、科學與AI皮膚檢測系統，建立可量化、可驗證、可複製的專業管理模型，重新定義皮膚、頭皮與身體肌膚管理的產業高度。

▲由創辦人阮丞輝領軍，露琺意醫美集團走出不同於傳統美業的經營模式，更重視加盟體系的人才培育。（圖／記者謝佩吟翻攝）

在組織發展方面，集團亦強調加盟體系的培訓與法規風險管理。1月於南投舉辦兩天一夜加盟主訓練活動，內容涵蓋營運管理與實務經驗分享，並邀請法律專業人士針對美業常見法務議題進行說明，協助加盟業者在快速擴張過程中降低經營風險。

隨著亞洲美業市場持續成長，露琺意醫美集團表示，未來將以台灣為營運核心，持續向國際市場輸出「科學美業新標準」，盼在競爭激烈的區域市場中建立長期優勢。