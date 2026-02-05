新春馬年祈福點亮山城 平溪商圈美學煥然一新

充滿職人對傳統工藝的用心與堅持的「美玉天燈製作所」，帶領大家瞭解天燈製作流程與手作細節，感受文化傳承的精神。（新北市觀旅局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市平溪天燈節是台灣重要的國際節慶活動之一，每年吸引大量旅客慕名而來，也讓平溪山城在燈火映照下展現獨有魅力。「二０二六新北市平溪天燈節」活動將於二月二十七日(五)在平溪國中及三月三日(二)元宵節當日於十分廣場分別舉行，邀請國內外旅客走進經典山城，在夜空中施放承載祝願的天燈，迎接嶄新的馬年！

觀旅局表示，新北市平溪天燈節活動具高度代表性，而平溪老街及其周邊商圈同樣是山城旅遊中不可或缺的經典場域。平溪商圈於二０二五年在經濟部商業發展署攜手台灣設計研究院推動的「商圈美學設計加值計畫」支持下，打造以火車軌道、天燈與溪流等地方文化脈絡與山城意象為設計靈感的全新品牌，進行整體空間與視覺的大幅優化改造，從街道節點、入口意象、公共休憩空間到地方店家，透過環境美化、街區景觀整理與特色元素導入，全面提升商圈風貌與遊逛品質。

平溪商圈多處改造亮點，其中包含位於「平溪石底橋」的老街入口意象，原有入口設計重新整合，改以具商圈品牌識別的平溪祈福燈籠呈現，營造溫暖且富有地方特色的迎賓氛圍；充滿職人對傳統工藝的用心與堅持的「美玉天燈製作所」，可在其中瞭解天燈製作流程與手作細節，感受文化傳承的精神；融合在地農產與祈福意象的「平安嚴選」，重新打造成具祝福選品特色的選物品牌。

此外，坐落於前身為選洗煤場，並被列為百大歷史建築之一的「碳場咖啡」，也透過空間環境優化，嶄新呈現產業記憶與現代生活的融合，而「覓石底」與「六扇門古玩茶館」等特色店家，則藉由空間動線與品牌識別的優化，融合創意手作、手沖咖啡、品茗交流到老物收藏，多面向呈現平溪商圈細膩而多元的生活風景。