新春"藥"平安！慢箋領藥延為14天

農曆春節就快到了，而且假期長達9天，萬一假期期間出現身體不舒服，除了跑急診之外，有些醫療院所也會加開特別門診，避免出現急診塞車的情況。還有，領有慢性處方箋的病友，也得注意自己的領藥時間，即日起到2月13號，都可提前回診、或者領藥，避免假期中斷了藥物治療。

醫院藥局擠滿排隊人潮，不少民眾趕在過年前回診、領藥。民眾 王先生：「因為我有慢性病啊，心臟病方面的問題，那每天都要吃啊，不吃不行 一定要準備，過年一定要準備。」

藥師 張小姐：「慢性病的病人，其實他們平常都有在準備藥物，所以應該都OK，因為我們的處方箋 慢性處方箋，一般醫生都會有個預備期， 所以 他只要按時吃藥，還有他按時在拿處方箋的人，其實藥是不會有問題。」

有人會提早清點藥量、安排回診，也有人直到假期前才發現藥快吃完。一旦過年期間無法回診，又擔心用藥中斷，對健康的影響，風險不容小覷。新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「放假時間長的過程當中，其實我們都會先叫民眾，記得要先數看看自己在用藥上，會不會造成中斷的問題，一般來講會希望就是說，在你本身是有三高的族群， 或者本身是有腦心血管疾病的族群，或者是你有一些慢性病，是需要定時去服藥的過程當中，如果你出現停藥的時候， 就會導致這些數據控制不良，假如說你血壓控制不良的時候，有的人可能會出現，輕則就是頭痛或者肩頸痠痛， 那有的嚴重的 也會增加一些，腦心血管疾病的一個發生。」

醫師指出，慢性病患者要是在連假期間中斷服藥，容易造成血壓、血糖失控，甚至增加心血管事件與急診就醫風險，即使短暫少吃幾天，也可能影響後續病情的穩定。新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「假如說你本身在使用的用藥，是屬於包括我們剛剛提到的，血糖或者是血壓的部分來說，那就有可能會因為你少吃了一天，或者甚至幾餐，就可能會導致這些，血糖或者血壓異常的波動，那假如說你有在停藥的過程，或者是被迫停藥的過程，而出現任何的不舒服，都一定要儘快的回診。」

為了避免年節用藥中斷，衛福部今年放寬慢性病提前領藥標準至2月13號，都可以提前回診領藥，提醒民眾提早檢查藥量、諮詢醫療人員，做好準備，才能安心過好年。

