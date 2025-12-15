新時代來臨！星光直播聚焦AI新技術 打造跨國界社教新模式

▲華語最大直播平台『星光直播』發展AI應用，打造跨語言的即時翻譯系統。

【記者 陳顗喆／台北 報導】全球數位娛樂產業持續擴張，直播技術也隨著AI發展而昇華精進，2019年成立的「星光直播」，憑藉疫情期間宅經濟的成功推動，迅速躍升為華語市場中成長速度最快的直播平台，用戶人數已突破上億大關，成為目前全球規模最大的華語直播平台之一，為強化內容與技術布局，星光直播持續深耕台灣、香港、澳門、大陸、馬來西亞、新加坡等地區，並於2024年底重點開發AI技術應用與主播人才孵化計畫，全面提升直播上的社群互動體驗與跨境內容流通效率。

廣告 廣告

▲大學畢業就加入直播行列的晨琀，快速闖出成績成為亮點新人。

開發AI即時翻譯 落實跨語言的即時互動

以「無國界互動」為發展主軸的星光直播，早在2024年即積極投入AI技術研發，聚焦於即時語音辨識與自動翻譯系統的兩大核心領域，透過AI驅動語言轉換，突破跨語系溝通的技術障礙。該系統預計將廣泛應用於全球超過200個國家與地區，並支援30種以上語言，打造真正無邊界的即時交流體驗。此舉也引起全球數位產業巨頭關注，星光直播儼然成為AI時代下，直播應用技術領域的先驅與指標。

推出高收入孵化專案 晨琀成計畫亮點新星

星光直播除了在技術面領先業界外，也積極發掘優質內容創作者，於近日推出「直播之星孵化專案」，主打業界罕見的半年保底高薪制度，只要符合門檻條件，即可獲得高達13萬台幣的保障底薪，另結合專業訓練與兼職輔導計畫，協助新人快速上手，兼職者每日僅需投入約1小時，平均即可創造3萬以上月收入，剛從大學畢業的新人主播「晨琀」，就是孵化專案的代表人物之一，熱愛唱歌與彈琴的她，憑藉音樂才華與甜美風格迅速建立觀眾群，透過平台提供的新手扶持資源成功變現內容價值，對比過往的大學打工，實現了2倍以上的收入成長。

▲力挺主播多元發展的星光直播，將推出2026主播限定年曆分送給粉絲。

AI世代下的革新計畫 鎖定分身主播發展

隨著數位內容創作進入AI世代，直播不再僅是娛樂形式，更是連結觀眾、建立影響力與個人品牌的重要媒介。對此，星光直播也抓準趨勢商機，投入AI分身主播的研發，期盼提供創作者們隨時建立不同面相虛擬人物的需求，落實一人多角化的內容發展。結合AI翻譯技術的無國界特性，將進一步誕生出更多具備跨國互動能力、個人風格鮮明的虛擬直播之星。星光直播強調，「直播之星」專案只是開端，未來還將推動更多針對多元創作者族群的專屬孵化機制，並於聖誕節前夕啟動高額獎勵、年度主播拍攝與行動廣告版位等慶祝活動，迎接2026數位直播新時代。

關於星光直播- 星光直播為華語市場中成長速度最快的直播平台，用戶人數已突破上億大關，提供直播、聲播、多人 PK 與休閒遊戲等多元互動內容，以台灣、香港、澳門、大陸、馬來西亞和新加坡等地區做為核心市場，致力打造新人友善、收益透明、社群安全的創作生態，讓每位創作者都能在兼職或專業舞台上發光發熱。星光直播官網：www.sparkliveapp.com (圖／星光直播提供)