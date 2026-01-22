新時代祭祖新趨勢 客製化全代祀服務應運而生

因應時代變遷及客觀環境，傳統祭祖儀式發生革命性變化，「代祀服務」行業應運而生。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 喝酒可找「代駕」，現在連祭祖都有「代祀服務」。慎終追遠的華人祭祖文化源遠流長，但隨著時代變遷，加上種種客觀環境，讓「祖德流芳，香火綿延」的傳統受到極大挑戰，尤其農曆新年將近，祭祀祖先的儀式不可少，許多家庭為安排過年連假出遊，提前祭祖徒增困擾，為解決需求，「代祀服務」行業應運而生，越來越多人將祖先牌位遷至專業祭祀場地，除了有法師唸佛經把功德迴向給祖先，且不用在家點香、燒金紙能兼具環保，外出安排更無後顧之憂。

東儒科技有限公司(廣福精舍)負責人吳友宏，多年來協助南台灣及東南亞多座寺院的修繕與整修設計，多方了解民眾需求，進而首創全代祀服務，導入祖先「長照中心」的概念，集中管理祖先牌位並祭祀，結合客製化1年期或20年期付費方案，滿足現代人對傳統習俗的尊重，也符合現代人尋求生活便利的需求。他說，進入超高齡及少子化社會，提供專業代祭祀服務，延續傳統盡孝精神，因應現今社會快速節奏和工作壓力，使代祀服務漸受青睞，儼然成為祭祖的新興趨勢，尤其對因工作繁忙或居住地遠隔而難以親臨祭拜者，更是一大福音。

吳友宏表示，針對供飯儀式，以「辦桌」集中祭拜取代傳統個別「便當」祭拜，不僅「環保」省時省力，辦桌菜餚祭拜後也方便提供遊民食用，避免祭祖後飯菜丟棄，造成資源浪費。他認為，祖先終究會換人拜，以前是一代接一代，現在兒孫沒人教不會拜，甚至無人拜，因應時代變遷，有必要推廣新觀念，優良祭祖傳統才能延續下去。

吳友宏指出，供奉祖先安排一個位置問題不大，時間、準備及體況才是麻煩，初一、十五及祭祖日未必是假日，端午、中秋及春節三大節日，若遇連假安排家庭旅遊外出，特別空出一天來祭祀行程安排不易，尤其出國。而祭拜前的採買工作，需耗費整個上午且花費不斐。居住空間設置公媽桌不易，購屋時增加一房設神明廳，成本至少要多加數十萬，即使住的是透天厝於頂樓設置神明桌，因電線走火致災的新聞時有所聞，長輩隨著年歲增長體力衰退，每日上下樓祭祀也徒增跌倒風險，尤其長輩大多膝蓋退化，若因此受傷往往造成家中照顧上的重大負擔。

此外，居住大樓者除有礙裝潢觀感外，上香易觸動偵煙感測器，也易致屋內空氣品質不佳，甚至引發其他住戶抗議；租屋居住者祭拜更不方便，房東通常忌諱安置房客祖先，因此早期皆以謝籃安置祖先牌位，待日後購屋完成才隆重安置。

吳友宏表示，現代教育逐漸西化，傳統信仰開始式微，許多孩子對祭祀祖先觀念淡薄，有的因宗教不同不拜，更多是不懂如何祭拜，祖先徒然供奉在家中，卻無法早晚定時上香，香火不再綿延，恐造成祭祀斷層後繼無人，祖先牌位形同虛設也易招惹孤魂野鬼進來，影響家中平靜安寧。

吳友宏說，依據傳統習俗，無子嗣男性過世回原生家庭與祖先合爐也有許多顧慮，家中男丁的後代長年祭祀無直接血緣的長輩，無異是無形的負擔，且現今社會離婚率高，婚生子女通常回父親家祭祖，而離婚女性過世後，回原生家庭與祖先合爐也有現實上的困難，因此，也有兒女會在精舍為母親設置牌位祭祀。此外，華人社會自古以來有家中不拜姑婆習俗，造成未婚女性受祭拜不方便，因此未嫁女姓過世後，通常於廟宇中設一牌位祭祀而不回家與祖先合爐，因故早逝的晚輩通常也不便與祖先合爐。

客戶孫先生受訪指出，喪禮後家屬需供奉魂帛(神主牌靈位)，滿一年後方可合爐，但家中空間擁擠，要騰出一處角落並非易事；且剛開始一整年每逢農曆初一、十五皆要供飯祭祀，對於像他這樣的小家庭和上班族來說，更是一大困擾，所以選擇將父親的牌位供奉在位於市區的廣福精舍，想來騎著機車勍可以到，重要日子也有師父頌經將功德迴向給祖先，專業服務讓他更放心。

東儒科技為廣福精舍設計牌位，並以佛說阿彌陀經為基礎發想，金沙佈地，四邊階道皆是琉璃、赤珠、瑪瑙，故以亮黃色琉璃為座，水晶為主體，鑲上紅色寶石於座上，全區以暖色系為主，營造整體的溫暖感受。東儒科技去年4月曾被檢舉建物內疑似違法經營管理未經核准之殯葬設施(神主牌區)，違反殯葬管理條例規定，遭市府殯葬處裁處6萬元罰鍰，並限令停業，直至去年底經申訴獲內政部函釋平反，公司設立之神主牌位區僅專供消費者平時祭拜，未違反殯葬管理條例有關殮、殯、奠、祭行為，確認神主牌位區非殯葬設施，原處分才被撤銷，還給公司合法認證身份，希望家屬可以解除相關疑慮。

「代祀」業者在重要日子會安排法師頌經及供飯服務。 圖：孫家銘攝