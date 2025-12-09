新時尚是「披麻戴孝」？網瘋傳是巴黎世家新設計 真相曝光

一張模特兒配戴白色頭巾的走秀照片，近日在臉書、抖音及threads等社群平台瘋傳。照片中的頭巾色調與造型，讓許多網友聯想到華人喪禮上的披麻戴孝，引發熱烈討論。網路貼文更直指這是國際知名品牌巴黎世家的最新設計。

面對這款特殊的頭巾造型，網友反應兩極。有人留言表示「在華人圈會滯銷」、「會被老母打死」、「我很確定我不適合時尚」、「太時尚我不行」，顯示出文化差異對時尚接受度的影響。

不過經台灣事實查核中心查證，這張照片實際上是今年1月16日在義大利佛羅倫斯國際男裝展的作品。該設計出自日本設計師品牌SETCHU，而非網傳的巴黎世家。SETCHU官方社群帳號已發布相關照片，證實該頭巾造型屬於其2025年秋冬系列設計。

根據時尚雜誌《VOGUE》及《VOGUE JAPAN》報導，SETCHU品牌創辦人暨設計師桑田悟史為這次時裝秀構思了40套造型。

設計主軸為「一天從早到晚的變化」，以「折紙」概念來設計各種正式服飾。例如長版外套若扣上裡布內的釦子，就能變形成短版長度，展現服裝的多變性。

事實查核中心分析，這次的誤傳可能與巴黎世家過往的爭議設計有關。該品牌曾推出多款引發討論的作品，包括2017年神似IKEA購物袋的寶藍色購物包、2022年命名為垃圾袋的抽繩包。2024和2025年又陸續推出洋芋片手拿包、北京烤鴨手拿包，以及與台北市專用垃圾袋相似度頗高的手提托特包等。

