新晶投控近20MW綠電投入市場 長約合作推升綠能業務穩定成長動能

新晶投控本月綠電業務助攻，已有近20MW綠電順利投入市場，結合長期契約模式供應企業用戶，搭配案場拓展同步推進，綠電服務量能可望持續體現。（圖／新晶投控提供）





新晶投控（3713）本月綠電業務助攻，將近20MW綠電正式投入市場，透過自有售電平台對接電子業用戶，展現綠電業務階段性成果的具體展現。這批綠電供應已與多家企業完成上線，並結合長期契約模式啟動交付，可望為新晶未來營運貢獻穩定動能。公司表示，隨著平台售電量能與案場拓展同步推進，綠電服務正逐步轉化為可見的市場價值，也將在公司整體營運結構中扮演愈加關鍵的角色。

新晶說明，目前投入市場的綠電約有20MW，並已透過平台完成對接，部分客戶簽訂十年以上長約，預計將於後續營收逐步反映。受國內綠能與永續意識提升帶動，市場實際需求已反映於近期業務洽談與成交動能，後續仍有多組訂單持續洽談中。考量企業對綠電成本與供應穩定的雙重需求，新晶綠電平台提供依用電規模與規劃週期調整的彈性方案，兼顧量與價的長期保障，形成更具持續性的綠電合作模式。

廣告 廣告

隨著全球 ESG 浪潮推動企業轉型，國內企業對綠色用電的重視程度持續提高。新晶觀察到，市場對綠電的需求已不再只是購買憑證做形象，更希望能實際使用綠電，確保用到的每一度電都真正來自再生能源，並透過智慧化的能源配置方案兼顧成本與永續目標。新晶自營的綠電平台與技術服務體系，將持續回應市場期待，精進服務內容，透過穩定的電力資源整合與管理機制，協助企業從電力取得到實際使用效率全面優化。

在營收表現方面，新晶投控公告，截至10月底累計合併營收為新台幣244,133千元，較去年同期減少16.35%。公司指出，隨著先前布局的案場工程陸續完成，以及綠電業務穩定推進並開始挹注實質貢獻，加上航太零組件出貨持續、無人載具事業已開始推進，三大業務引擎可望於後續逐步帶動整體營運效益。



更多新聞推薦

● 中敘外長聯合聲明稱「台灣是中國一部分」 外交部嚴正譴責